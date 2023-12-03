CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Kayserispor

Yayınlanma: 03.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 03.12.2023 - 16:21

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahada Mondihome Kayserispor ile karşılaşıyor.

Papara Park'ta oynanan mücadele saat 16:00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Pepe, Visca, Onuachu.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Ramazan, Kemen, Boa Morte, Cardoso, Mame Thiam.

Canlı | Trabzonspor 0-0 Kayserispor

18' Ramazan'ın ayağa kalkmasıyla birlikte maç tekrardan hareketlendi.

17' Ramazan Civelek için sağlık ekipleri sahada.

16' Kayserispor sağ kanattan etkili geldi ancak, Ramazan Civelek yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

15' Trabzonspor sağ kanattan hızlı geldi ancak Visca'nın ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

14' Miguel Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta Joseph Attamah kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

13' Trabzonspor sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Abdülkadir'in uzun pasında Lionel Carole araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

11' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Olivier Kemen'in savunma arkasına attığı pasta Rayyan Baniya topu uzaklaştırdı.

10' Trabzonspor yine sol kanattan geldi ancak Trezeguet'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

9' Kayserispor sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Mame Thiam'ın pasında top kaleci Uğurcan'da kaldı.

8' Trabzonspor sol kanattan Trezeguet ile sol kanattan gelmek istedi nacak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' Trabzonspor sol kanattan etkili geldi ancak Eren'in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

3' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Olivier Kemen'in uzun pasında Jens Stryger Larsen araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' KRamazan Civelek şansını uzaklardan denedi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez pazar günü oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TRABZONSPOR 32'YE 8 ÜSTÜN

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.