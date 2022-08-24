CANLI ANLATIM: Trabzonspor 0-0 Kopenhag
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, sahasında Kopenhag'ı ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk ediyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetiyor.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Trabzonspor 90 dakikayı 2-1 önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV - Rangers ve Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren; Dorukhan, Siopis, Bardhi; Abdülkadir, Djaniny; Cornelius
Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel
CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-0 KOPENHAG
46' Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor.
45' Karşılaşmada ilk yarı sona eriyor.
41' Sol kanattan etkili gelen Trabzonspor'da Enis Bardhi, kısa paslarla ceza sahasına sokuluyor. Sol çaprazda vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.
36' Trabzonspor etkili geldi! Sağ kanatta topla buluşan Djaniny ortaladı, Cornelius indirdi ancak ceza alanındaki Bardhi istediği gibi vuramadı.
23' Jens Stryger Larsen, sağ kanattan hücuma katılmak isterken Victor Kristiansen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul ve sarı kart.
20' Yine kafa! Bu kez de Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde kafayı Bartra vurdu, üstten aut.
19' Sağ kanatta topla buluşan Larsen'in ortasında Cornelius kafayı vurdu, kaleci Ryan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
14' Djaniny'nin tek pasında ceza alanı önünde topla buluşan Cornelius bekletmeden şutunu çekti, top savunmadan sekti.
10' Kopenhag etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda Diks'in ortasına gelişine sert vuran Falk'ın vuruşu yere sekerek auta gitti.
6' Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza alanına giren Djaniny karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, kaleci Ryan başarılı.
3' Trabzonspor gole yaklaştı! Ceza alanında çapraz pozisyonda topla buluşan Bardhi şutunu çekti, top yandan auta gitti.
1' Zorlu mücadele Danny Makkelie'nin işareti ile başladı. Başarılar Trabzonspor...
Eksikler
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
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