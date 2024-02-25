CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:08
CANLI ANLATIM: Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanıyor.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Yusuf Sarı, Emre, Maestro, Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

45' Edin Visca'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top kaleci Shahrudin Mahammadaliyev'den sekti. Dönen topa vuran Bardhi'nin şutu savunmadan dönüyor.

44' Faul sonrası topu yere vuran Mario Balotelli sarı kart gördü.

43' Visca'nın Thomas Meunier'e derin pası Belçikalı oyuncu için çok hızlı. Top auta gitti.

40' Emre Akbaba, Mario Balotelli ile duvar pası düşündü ancak Balotelli'nin pası doğrudan kaleciye gitti.

35' Kalabalık gelen Trabzonspor'da Eren'in pasında Trezeguet yerden vurdu. Shahrudin Mahammadaliyev topu kontrol etti.

34' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Denswill'in kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

33' Adana Demirspor'da Youcef Atal'ın yerine Edouard Michut oyuna girdi.

30' ÇOK NET! Sağ kanattan gelen ortada Trezeguet göğsüyle çok güzel indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncunun şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

25' KAÇTI! Eren Elmalı sol kanattan getirdiği topta içeriye çevirdi. Enis Destan'ın tek vuruşu kaleyi bulmadı.

24' Hızlı kullanılan serbest vuruşta Trezeguet, hemen Bardhi'yi gördü. Topu alan Bardhi'nin sol çaprazdan şutu kalenin yanından dışarıya gitti.

20' GOL | Visca'nın sağ kanattan ortasında Bardhi sağına çekip vurdu. Kaleye giden top savunmaya çarpıp Trezeguet'nin önüne düştü. Mısırlı oyuncu kale önünde topu ağlara yollamayı başardı.

17' UĞURCAN! Maestro'nun harika ara pasında kale önünde topla buluşan Emre Akbaba, kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

13' Şık paslarla gelen Adana Demirspor'da Milad Mohammadi yerden ceza sahası içine gönderdiği top savunmada kaldı.

7' Sol çaprazdan çalımlarla ilerleyen Trezeguet ceza sahası dışından denedi. Kaleci hata yapmıyor.

5' Visca'nın tekrar kullandığı köşe vuruşunda top Bardhi'ye geldi. Bardhi'nin sert vuruşunu Shahrudin Mahammadaliyev iki hamlede kurtardı.

4' Visca'nın sağ kanattan kullandındığı kornerde Stefano Denswil'in kafa vuruşunu Shahrudin Mahammadaliyev kornere çeldi.

2' Adana Demirspor'da Emre Akbaba maçın başında aldığı darbeyle hafif bir sakatlık yaşadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.


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