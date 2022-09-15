CANLI ANLATIM: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:27

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapıyor.



Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Canlı | Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

89' | GOL Kızılyıldız, Nikolic'in golüyle farkı 1'e indirdi.

80' Veljko Nikolic'in ceza sahasına gönderdiği topta Coulibaly vuruş yapmak isterken Siopis'e faul yaptı.

79' Trabzonspor'da Djaniny ve sakatlanan Abdulkadir Ömür oyundan çıktı. Lahtimi ve Umut Bozok girdi.

78' Abdulkadir için sedye giriyor oyuna. Değişiklik işareti var.

77' Abdulkadir Ömür bir sakatlık geçiriyor. Oyun durdu.

76' Abdulkadir'in Djaniny ile yaptığı duvar pasında Abdulkadir topu kontrol etmek istedi ama savunma izin vermedi.

68' | GOL Bakasetas'ın soldan pasıyla ceza sahasına giren Trezeguet'nin sağ ayağıyla iyi vuruşu sağ köşeden ağlarla buluştu.

65' Sağdan son çizgiye inen Djaniny iyi ortaladı. Kaleci Borjan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

63' KIRMIZI KART! Kızılyıldız 10 kişi! Sağ kanatta Kings Kangwa, Bakasetas'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

56' Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere gitti.

55' Kızılyıldız'da Nemanja Milunovic ceza sahası içindeki Milan Rodic'i düşündü ama top hızlı, aut.

53' Trabzonspor'da Stefano Denswil, ceza sahasına gönderdi ama savunma Djaniny'den önce müdahale etti.

52' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alanda Anastasios Bakasetas'ı düşüren Sekou Junior Sanogo sarı kart gördü.

51' Maçta ikinci yarı tempo düşük. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

50' Trabzonspor'da Djaniny rakip yarı alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

49' Kızılyıldız'da Kanga'nın savunma arkasına gönderdiği topu Bartra uzaklaştırdı.

48' Orta alanda Guelor Kanga, Siopis'i düşürdü. Top bizde.

47' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny sağdan ceza sahasına iyi ortaladı. Trezeguet'in çaprazdan vuruşu savunmadan döndü.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

44' İlk yarının sonlarına geliyoruz. Son bölümde tempo düştü.

43' Karşılaşmada yüzde 61'e 39 topla oynama üstünlüğümüz var.

42' Orta alanda Rodic, Bartra'nın müdahalesiyle yerde kaldı, faul.

41' Karşılaşmada 2'si isabetli 5 şutumuz bulunuyor.

39' Çıkarken kaptırdığımız topta Srnic ceza sahasına ortaladı. Pesic'ten önce savunmamız karşıladı.

37' Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği topta Maximiliano Gomez için ofsayt bayrağı kalktı.

36' Maximiliano Gomez'in sağ kanatta hareketlenen Trezeguet'e gönderdiği harika topu kaleci Milan Borjan çıktı ve uzaklaştırdı.

34' Guelor Kanga'nın ceza sahamıza gönderdiği topu Marc Bartra uzaklaştırdı.

33' TEHLİKE! Bukari'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

32' Hamsik yay üzerindeki Gomez'i düşündü. Maxi Gomez dönerek vuruşunu yapmak istedi ama savunma araya girdi.

31' Bukari'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Pesic tamamlamak istedi ama neyse ki vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

30' Djaniny'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

29' Trabzonspor'da Djaniny sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri onun için oyun alanında.

28' Sağdan içeriye gönderilen topun üzerinden Trezeguet atladı. Maxi Gomez boş pozisyonda vuruş yapmak yerine pası tercih edince top kaybı geldi.

27' Kendi yarı alanımızda yaptığımız hazırlık paslarıyla bir anda rakip kaleye gidiyoruz.

26' Marek Hamsik'in pasıyla soldan son çizgiye inen Trezeguet içeriye göndermek istedi ama topu oyun alanında tutamadı.

25' Larsen'in pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny rakibini faul yaptı.

24' Sağdan Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Siopis tamamlamak istedi ama top yandan auta gitti.

23' KAÇTI! Sağdan ceza sahasına giren Djaniny çaprazdan vuruşunu yapmak istedi ama savunma araya girdi. Korner.

22' Trabzonspor'da Trezeguet ceza sahasına girmek istedi ama rakibinden sıyrılamadı.

21' Kızılyıldız'ın ceza sahamıza yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Kanga ortaladı. Savunmamız tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' Marek Hamsik'in sağdan ceza sahasına gönderdiği top bir anda keleye yöneldi ama kaleci Milan Borjan gole izin vermedi.

19' Savunma arkasına atılan topu iyi kontrol eden Bukari içeriye çevirdi ama kaleci Uğurcan zamanında çıktı ve topu kontrol etti.

17' Soldan son çizgiye inen Trezeguet arka direğe doğru iyi ortaladı. Arka bölümde bomboş pozisyondaki Marek Hamsik düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

16' | GOL Slovak yıldız Marek Hamsik, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydediyor.

11' Guelor Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunu savunmamız karşıladı.

10' Sağdan Slavoljub Srnic'in ceza sahasına çevirdiği topu Denswil kornere çeldi.

9' Bir faul de Siopis yaptı. Maçta tempo ilk dakikalarda düşük.

8' Sert oynuyorlar... Orta alanda üst üste serbest vuruş kazandık.

8' Soldan Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı.

7' Marek Hamsik'in ceza sahasına yaptığı ortayı Nemanja Milunovic kornere çeldi.

6' Kızılyıldız'da Kangwa kendi yarı alanında Larsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

5' Soldan Eren Elmalı'nın ortasını savunma karşıladı. Dönen topu Larsen içeriye doldurdu ama Aleksandar Dragovic tehlikeyi önledi.

3' Soldan Djaniny'nin ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic

EKSİKLER

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

119 GÜNLÜK ÖZLEM

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

AVCI İLE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olurken, grup maçlarına da kötü bir başlangıç yaptı.

143. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 143. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 142 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 180 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 197 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 88, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

"KUPA 2"DE 89. MAÇ

Trabzonspor, Kızılyıldız ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 88 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 33 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 118 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 122 gol gördü.

BORDO-MAVİLİLERİN ZAFERLERİ

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 142 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 1990-1991 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında konuk olduğu Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla kaybetti.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.