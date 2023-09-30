CANLI ANLATIM: Trabzonspor 2-1 Pendikspor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:18

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:49

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor.

Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 2-1 PENDİKSPOR

87' Pendikspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Halil Akbunar giren oyuncu Emre Taşdemir.

83' Pendikspor'da oyunu değişikliği çıkan oyuncu Thuram giren oyuncu Görkem Bitik.

75' Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Mehmet Can ve Bardhi giren oyuncular Larsen ve Berat Özdemir.

72' Batista Mendy, orta sahada Midtsjo'ye yaptığı sert hareketin ardından ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

71' Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu gerçekleştiren Onuachu'nun vuruşu yandan auta çıktı.

68' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği. Oyuna devam edemeyen Filip Benkovic ve Trezeguer yerine Denswill ve Taxiarchis Fountas oyuna girdi.

67' Az farkla dışarıya çıktı. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş çok az farkla auta çıktı.

66' Trabzonspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Abdülkadir Ömür topla ilerlerken Nuno müdahale etti ve hakem serbest vuruşu verdi.

63' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Visca giren oyuncu Abdülkadir Ömür.

56' Batista Mendy, Thuram'a yaptığı sert müdahalenin arından sarı kart gördü.

51' Trabzonspor yine etkili geldi. Sağ kanattan Visca'nın çektiği şut savunmadan sekip Mendy'nin önünde kaldı. Mendy'nin ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

50' Trabzonspor sol kanattan Trezeguet ile etkili geldi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Trezeguet'in şutu üstten auta çıktı.

43' Trabzonspor sağ kanattan etkili geldi. Paul Onuachu'nun sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topta Trezeguet'in şutu üstten auta çıktı.

37' GOL | Midtsjo kazandığı topun ardından Çekici'ye pası aktardı ve Çekici'de topu uzak köşeden ağlara yolladı.

31' Pendikspor sol kanattan gelmek istedi ancak Endri Çekici, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş verdi.

29' Pendikspor sol kanattan etkili geldi. Ceza sahası içinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Midtsjo'nün şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

27' GOL | Ceza sahası yayında serbest vuruşun başında geçen Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş rakibe de çarpıp ağlarla buluştu.

11' Pendikspor sol kanattan gelmek istedi ancak Serkan Asan'ın uzun pası Josip Vukovic'e ulaşmadı doğrudan auta çıktı.

3' GOL | Trabzonspor'da kullanılan köşe vuruşunda ön direğe koşu atan Onuachu topu ağlara yolladı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!

Eksikler

Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.