Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 17.09.2023 - 21:54

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Benkovic, Eren, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

BEŞİKTAŞ

Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Fernandes, Rebic, Cenk

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

90' Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

88' Trabzonspor'da Mehmet Can Aydın sakatlık yaşıyor.

86' Trabzonspor'da Enis Destan, Omar Colley'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin yerine Taxiarchis Fountas oyunda.

83' Rachid Ghezzal, ceza alanı önünden kaleyi yokladı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

79' Beşiktaş'ta Salih Uçan kenarda. Baktiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

71' Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Jens Stryger Larsen oyunda. Eren Elmalı ile Edin Visca kenarda.

69' Beşiktaş tek paslarla etkili çıktı. Rosier'in ortasında top doğrudan auta gitti.

68' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Ghezzal oyunda.

62' GOL | Trabzonspor, Edin Visca'nın 62. dakikadaki golüyle durumu 3-0'a getirdi. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Trezeguet ceza alanına çevirdi. Edin Visca kale ağzından topu ağlara gönderdi.

60' Trabzonspor yedek kulübesinde teknik ekipten bir isme sarı kart çıktı.

58' Beşiktaş, Omar Colley ile golü buldu ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

57' Trabzonspor'da Eren Elmalı, Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

55' Ceza alanı önünde savunmadan seken topu önünde bulan Aboubakar sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

51' Trabzonspor'da Batista Mendy, sarı kart gördü.

47' Trabzonspor'da Onuachu sakatlık yaşadı ve kenara geldi. Enis Destan oyunda.

46' Beşiktaş'ta Cenk yerine Aboubakar, Onur yerine Masuaku, Rebic yerine Muleka oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Abdülkadir'in yerine Trezeguet oyunda.

45' İNANILMAZ ŞUT! Batista Mendy'nin yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruş üst direkten döndü.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

41' GOL | Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 41. dakikada durumu 2-0'a getirdi. Sağ çaprazda çizgiye yakında bir noktadan serbest vuruş kullanan Bakasetas, direkt kaleyi düşündü. Yerden sert giden top ağlarla buluştu.

40' Visca sağ kanattan topu sürüklemek isterken Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

39' Beşiktaş çok etkili geldi! Sağ kanattan hücuma kalkmak isteyen Rosier, Uğurcan'ın boşa çıkması sonrası topla buluştu. Daha sonra topu ayağına alan Rashica şutunu çekmeden önce savunma araya girdi.

29' GOL | Trabzonspor, Onuacahu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen hücumda sol kanatta topla buluşan Bardhi'nin arka direğe ortasında kafayı vuran Onuachu, takımını 1-0 öne geçirdi.

28' Edin Visca sağ kanattan ortaladı. Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

24' Trabzonspor'da Paul Onuachu bir sakatlık yaşıyor.

22' Sol kanattan hücuma katılan Eren Elmalı'nın yerden ortasında ceza alanındaki Abdülkadir Ömür topa hareketlendi. Colley son anda araya girdi.

14' Beşiktaş etkili geldi! Rebic'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Gedson aşırtma bir vuruş denedi. Top üstten auta gitti.

9' Bakasetas'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Visca kaleyi düşündü. Top yandan auta gitti.

7' Rashica sağ kanattan çizgiye inip ortasını yaptı, Eren'den seken top kornere gitti.

6' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Cenk sağ çaprazdan uzak köşeye vurmak istedi. Top savunmada kaldı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı!

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

137. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti.

LİGDE 101. MAÇ

İki ekip, Süper Lig'de yarın 101. kez rakip olacak.

Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 5 müsabakada kazanamadı.

Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında oynanan son 6 müsabakanın 5'inde hakemler kırmızı kartına başvurdu.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 7'si Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.