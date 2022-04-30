CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Antalyaspor (20.30)

30 Nisan 2022 Cumartesi, 18:45

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 8 puan geride 68 puanla 2. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibine, Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları şampiyonluk haftasındaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Pazartesi günü kombine kartlar haricinde satışa çıkarılan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada bitti. 41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı tamamen dolu olacak.

Trabzon dışından çok sayıda kişinin kente gelmesi nedeniyle ek uçak ve otobüs seferleri düzenlendi, ayrıca kentteki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETME ŞANSI

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny

Fraport TAV Antalyaspor:Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright