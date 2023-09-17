CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Beşiktaş

Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:22

Güncelleme: 17.09.2023 - 19:22

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan, Benkovic, Eren, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

BEŞİKTAŞ

Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Hadziahmetovic, Salih, Rashica, Fernandes, Rebic, Cenk

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Pendikspor ile de 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın ligin 3. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile oynaması gereken karşılaşma, iki takımın Avrupa kupalarındaki müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 2'şer galibiyet ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise 6 puan elde etti.

137. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yıllık rekabette geride kalan 136 resmi müsabakanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 187 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 153 gol kaydetti.

LİGDE 101. MAÇ

İki ekip, Süper Lig'de yarın 101. kez rakip olacak.

Geride kalan 100 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer 36 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET YOK

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile ligde oynadığı son 5 müsabakada kazanamadı.

Bordo-mavili takımı son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, rakibiyle daha sonra yaptığı 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

İki takım arasında oynanan son 6 müsabakanın 5'inde hakemler kırmızı kartına başvurdu.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 mağlup etti.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bordo-mavili takım, Beşiktaş'ı ağırladığı lig maçlarında üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 49 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bu maçların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 7'si Papara Park'ta oynanan lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.