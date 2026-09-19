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CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Galatasaray | Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi

CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Galatasaray | Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi

19.09.2026 19:05:00
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Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Galatasaray | Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakada, hakem Batuhan Kolak görev yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez oldu. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Dju.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Leao, Deniz.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 3-0 Galatasaray

44' GOL | Salah.

39' GOL | Saviolo.

29' Pina sağ kanattan ilerleyerek topu Melih Kabasakal'a aktardı. Melih'in ortasında Davinson Sanchez araya girerek topu karşıladı. Galatasaray savunması tehlikeyi önledi.

17' Rafael Leao, Leroy Sane'ye harika bir pas gönderdi. Ancak Andre Onana kalesinden çıkarak topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

9' Salah topu kazandı, kendi taşıyarak ilerledi ancak önünde iki rakip vardı. Kalabalık savunma arasından Pina'ya pasını verdi. Pina yeniden Salah'ı gördü, Mısırlı yıldız ceza sahasına girdi ancak vuruşunda kaleyi bulamadı.

4' GOL | Hızlı gelişen kontratakta topu kendi taşıyan Salah, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı yıldız düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

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