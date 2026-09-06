CANLI ANLATIM: Trabzonspor 3-0 Gençlerbirliği | Süper Lig 4. Hafta Mücadelesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Ozan, Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Onuachu.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Traore, Oğulcan, Tongya, Tiago, Koita.
Canlı | Trabzonspor 3-0 Gençlerbirliği
44' Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Onuachu'nun yerine Franculino dahil oldu.
35' SARI KART | Trabzonspor’da Ernest Muçi, hakemin düdüğünden önce topa dokunduğu için sarı kart gördü.
22' Sağ kanattan Wagner Pina’nın içeriye gönderdiği pası Paul Onuachu gole çevirdi
22' GOL | Trabzonspor Onuachu'nun golü ile farkı üçe çıkardı.
19' SARI KART | Trabzonspor'da Fabinho sarı kart gördü.
14' GOL | Salah'ın penaltıdan attığı gol ile Trabzonspor farkı ikiye çıkardı.
5' Aral Şimşir’in sol kanattan yaptığı ortaya kale sahasında yükselen Paul Onuachu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
5' GOL | Trabzonspor Onuachu'nun golü ile öne geçti.
3' SARI KART | Gençlerbirliği'nde Ousmane Diabate, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.