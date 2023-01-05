05 Ocak 2023 Perşembe, 19:33

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u ağırlayor. Akyazı'da oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalıyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapıyor.

Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan Trabzonspor, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.

Bordo-mavililerde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ve 10 puan toplayan Giresunspor da, son dönemdeki başarılı performasını Trabzonspor deplasmanında da sürdürmeye çalışacak.

Giresunspor'da sarı kart cezalısı Borja Sainz ile sakatlığı bulunan Sergen Picinciol bu mücadelede forma giyemiyor.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Abdülkadir, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Gomez

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Serginho, Mejia, Campuzano, Görkem, Bajic, Kuwas

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 1-0 Giresunspor

39' Abdülkadir Ömür sağdan son çizgiye inip 2 kişinin arasından çıkmak istedi ama yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Sakatlık geçiren Abdülkadir için sağlık ekibi sahaya girdi.

38' Trezeguet'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Alexis Perez ters bir vuruş yaptı. Top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

29' GOL | Trabzonspor Riad Bajic kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.Soldan kazanılan köşe vuruşunda Anastasios Bakasetas topu ceza sahasına gönderdi. Kale önünde Riad Bajic'e çarpan top ağlarla buluştu.

28' Serginho'nun soldan son çizgiye inip yaptığı ortayı savunma karşıladı. Dönen topa Görkem Sağlam vurdu ama top üstten farklı şekilde auta gitti.

26' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet, soldan iki kişiyi çalımladı ve yay üzerindeki Bardhi'yi gördü. O tekrar Trezeguet'i düşündü ama savunma araya girdi.

22' Serginho'nun soldan ceza sahasına çevirdiği topa Brandley Kuwas kafayı vurdu ama top savunmanın üzerine gitti.

19' Hızlı gelişen Giresunspor atağında Brandley Kuwas, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top savunmadan geri geldi. Dönen topa hareketlenen Brandley Kuwas, ceza sahası içinde yerde kaldı ama hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.

17' Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruş baraja çarptı. sonrasında da Giresunspor savunması topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

16' Bakasetas'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Trezeguet, Ramon Arias'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul. Pozisyon sonrası Arias sarı kart gördü.

13' Brandley Kuwas,'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş Eren Elmalı'ya da çarpıp direğin dibinden kornere çıktı.

5' Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği iyi topu Bardhi bekletmeden kaleye gönderdi. Bu top yandan az farkla auta gitti.

1' Zorlu mücadele Ali Palabıyık'ın işareti ile başladı.