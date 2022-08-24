CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Kopenhag
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, sahasında Kopenhag'ı ağırlıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Trabzonspor 90 dakikayı 2-1 önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV - Rangers ve Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Denswil, Eren; Dorukhan, Siopis, Bardhi; Abdülkadir, Djaniny; Cornelius
Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel
Eksikler
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
Video Haberler
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- İmamlar seçim için sahada
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- 'Yüzde 100’lük fiyat artışı olabilir'
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'