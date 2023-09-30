CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Pendikspor

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:18

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:18

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram

Eksikler

Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.