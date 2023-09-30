CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Pendikspor
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.
Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Visca, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu
Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram
Eksikler
Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.
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