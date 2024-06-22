CANLI ANLATIM: Türkiye 0-2 Portekiz

Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:03

Güncelleme: 22.06.2024 - 20:03

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında veriyor. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başladı.

Canlı | Türkiye 0-2 Portekiz

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 1 dakika ekledi.

45' Palhinha, Yunus'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Zeki Çelik'te pozisyona itiraz ettiği için sarı kart gördü.

42' Samet, Leao'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

41' Orta alanda topu kazanan Orkun uzaklardan şansını denedi ancak Costa topu çıkarmayı başardı.

39' Leao hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

35' Cancelo'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Bruno'nun sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

34' Sol kanattan topla çıkan Abdülkerim arka direğe ortasını açtı ancak top doğrudan auta çıktı.

32' Yunus'un kullandığı köşe vuruşunda savunma topumuzu uzaklaştırdı.

31' Sol kanattan topla ceza sahasına giren Kerem çalımını atıp şutunu çekti ancak Costa ayağıyla topu çıkardı.

30' Samet Akaydin, kalecimiz Altay'a geri pas vermek istedi ancak Samet'in ters topu kendi ağlarımızla buluştu.

29' GOL | Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı gol ile Portekiz farkı ikiye çıkardı.

25' Abdülkerim, Vitinha'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

23' Sol kanattan topla birlikte gelen Leao ceza sahasına giren Mendes'e pasını verdi. Son çizgiden topu penaltı noktasına çeviren Mendes'in pasında boş kalan Bernardo düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

22' GOL | Bernardo Silva, Portekiz'i öne geçiren golü kaydetti.

18' Leao yine sol kanattan gelmek istedi ancak bu kez de Samet izin vermedi ve topu rakibe çarptırarak auta çıkmasını sağladı.

14' Fernandes savunma arkasına sarkan Ronaldo'ya uzun pasını gönderdi ancak Samet araya girdi ve topu kazandı.

13' Orta alanda topla buluşan Barış Alper, Ruben Dias'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin kararı serbest vuruş.

12' Ön alan baskısıyla topu kazanan Barış Alper sol kanatta hareketlenen Kerem'e uzun pasını gönderdi fakat top taca çıktı.

11' Sağ kanatta topla buluşan Kaan savunma arkasına sarkan Yunus'a pasını göndermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

10' Uzun pasta sol kanatta topla buluşan Leao arka direğe yerden pasını göndermek istedi ancak Ferdi kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

8' Sağ kanattan topla gelen Cancelo'nun ortasında Ronaldo kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı.

7' Hakan'ın pasında topla buluşan Yunus arka direğe ortasını açtı ancak Palhinha topu uzaklaştırdı.

5' Hakan'ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus penaltı noktasına topu çevirdi ancak Kerem'in dokunuşu direğin yanından auta çıktı.

4' Orta alandan topla gelen Bruno Fernandes uzaklardan şansını denedi fakat Abdülkerim topun kaleye gitmesine izin vermedi.

2' Sol kanattan topla birlikte gelen Bernardo bekletmeden ortasını açtı. Arka direkte Ronaldo topa gelişine vurdu ancak Altay hata yapmadı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.