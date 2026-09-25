CANLI ANLATIM: Türkiye - Fransa | UEFA Uluslar A Ligi Grup 1 - 1. hafta mücadelesi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Fransa ile karşılaşacak.

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika, Roma'da karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.

Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Oğuz, Arda, Can, Barış Alper.

Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.