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CANLI ANLATIM: Türkiye 1-2 İtalya | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali

CANLI ANLATIM: Türkiye 1-2 İtalya | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali

6.09.2026 19:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI ANLATIM: Türkiye 1-2 İtalya | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile kozlarını paylaşıyor.
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.

Canlı 4. Set:

TÜRKİYE: 14

İTALYA: 9

3. Set Sonucu:

TÜRKİYE: 12

İTALYA: 25

2. Set Sonucu:

TÜRKİYE: 25

İTALYA: 22

1. Set Sonucu:

TÜRKİYE: 16

İTALYA: 25

TÜRKİYE FİNALE NASIL GELDİ?

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1, yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 8 maçta 7 galibiyet alarak finale adını yazdırdı.

İTALYA FİNALE NASIL GELDİ?

İsveç'in Göteborg şehrinde oynadığı D Grubu maçlarını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan İtalya ise son 16 turunda Bulgaristan'ı 3-0, çeyrek finalde İsveç'i, yarı finalde ise Polonya'yı 3-1'lik skorlarla yendi.

İtalya organizasyonda çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak finale kaldı.

A MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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