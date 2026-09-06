CANLI ANLATIM: Türkiye 1-2 İtalya | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için İtalya ile karşılaşıyor.
Canlı 4. Set:
TÜRKİYE: 14
İTALYA: 9
3. Set Sonucu:
TÜRKİYE: 12
İTALYA: 25
2. Set Sonucu:
TÜRKİYE: 25
İTALYA: 22
1. Set Sonucu:
TÜRKİYE: 16
İTALYA: 25
TÜRKİYE FİNALE NASIL GELDİ?
İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde Almanya'yı 3-1, yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-0'lık skorlarla geçmeyi başardı.
Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 8 maçta 7 galibiyet alarak finale adını yazdırdı.
İTALYA FİNALE NASIL GELDİ?
İsveç'in Göteborg şehrinde oynadığı D Grubu maçlarını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan İtalya ise son 16 turunda Bulgaristan'ı 3-0, çeyrek finalde İsveç'i, yarı finalde ise Polonya'yı 3-1'lik skorlarla yendi.
İtalya organizasyonda çıktığı 8 maçın tamamını kazanarak finale kaldı.
A MİLLİ TAKIM'IN KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye'nin Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Deniz Uyanık
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın