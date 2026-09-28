CANLI ANLATIM: Türkiye - İtalya | UEFA Uluslar Ligi 2. Hafta Mücadelesi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.

ORKUN KÖKÇÜ MAÇ KADROSUNDA

Sakatlığı geçen Orkun Kökçü, İtalya maç kadrosuna alındı.

A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi kadroda bulunmayan isimler;

- Uğurcan Çakır (Cezalı)

- Adil Demirbağ

- Bartuğ Elmaz

- Melih Kabasakal

- İlhan Fakılı

- Aral Şimşir

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Sebastiano Esposito, Raspadori, Francesco Pio Esposito.

İLK MAÇLARDA NE OLDU?

A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 656. MAÇINA ÇIKACAK

İtalya karşısında tarihindeki 656. maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynadı. Milliler bu karşılaşmalarda 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 244 yenilgi yaşadı.

Türkiye, söz konusu maçlarda 906 gol atarken kalesinde 933 gol gördü.

TÜRKİYE, İTALYA'YA KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile tarihindeki 17. maçına çıkacak.

Türkiye, İtalya karşısında daha önce oynadığı 16 karşılaşmada 5 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde 29 gol gördü.

İki ülke son olarak 4 Haziran 2024'te Bologna'da oynanan özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

İTALYA'NIN FARKLI GALİBİYETİ

Türkiye, İtalya karşısındaki en ağır yenilgisini 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda aldı.

İtalya, 1964 yılında oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı.

MONTELLA, İTALYA'YA KARŞI

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'ya karşı saha kenarında olacak.

Montella, İtalya maçı öncesinde yaptığı açıklamada bütün enerjisini milli takım için vereceğini ve kazanmak için sahada olacağını ifade etti.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 38. MAÇ

Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde 38. maçına İtalya karşısında çıkacak.

İtalyan teknik adam yönetiminde 28'i resmi, 9'u özel 37 maça çıkan Türkiye, 21 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Milliler bu maçlarda 64 gol atarken kalesinde 47 gol gördü.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN OYNAMASI BEKLENMİYOR

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi devam eden ve takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü'nün İtalya karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Fransa maçında da görev yapamadı.

İTALYA'DA MANCINI DÖNEMİ

İtalya'da temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi.

İtalyanlar, Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu.

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik

Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Can Uzun, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Massimo Pessina, Guglielmo Vicario

Defans: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Diego Coppola, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Eddy Kouadio, Gianluca Mancini, Giorgio Scalvini

Orta saha: Nicolo Barella, Bryan Cristante, Issa Doumbia, Nicolo Fagioli, Davide Frattesi, Rolando Mandragora, Alessandro Romano, Sandro Tonali

Forvet: Nicolo Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Samuele Inacio, Moise Kean, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara, Nicolo Zaniolo, Mohamed Ali Zoma

İTALYA'DA 10 EKSİK

İtalya Milli Takımı'nın Türkiye deplasmanında 10 futbolcuyu kafileye dahil etmediği bildirildi.

Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma, Coverciano'daki milli takım kampında çalışmalarını sürdürecek.

Nicolo Zaniolo ise sakatlığı nedeniyle Türkiye ve Fransa maçlarında forma giyemeyeceği için milli takım kampından ayrıldı.