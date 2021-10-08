CANLI ANLATIM |Türkiye- Norveç (0-0)

08 Ekim 2021 Cuma, 18:56

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı, Ülker Stadı'nda oynanıyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'i konuk edecek. A Milli Takım, eğer puan kaybederse gruptan çıkma ihtimalini bir hayli azaltacak.

Türkiye-Norveç maçı, 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanıyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...



CANLI ANLATIM | Türkiye 0-0 Norveç







1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.



İLK 11'LER:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giymiyor.

Konuk Norveç sakatlık kriziyle İstanbul'a geldi. 10 futbolcusu eksik olan İskandinav ekibinde, Erling Haaland ve Alexander Sörloth maç kadrosunda yer almıyor.

Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.