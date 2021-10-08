CANLI ANLATIM |Türkiye- Norveç (1-1)

08 Ekim 2021 Cuma, 18:56

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı, Ülker Stadı'nda oynanıyor. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç'i konuk edecek. A Milli Takım, eğer puan kaybederse gruptan çıkma ihtimalini bir hayli azaltacak.

Türkiye-Norveç maçı, 21.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanıyor. Maça dair detaylar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...



CANLI ANLATIM | Türkiye 1-1 Norveç



77' Yusuf Yazıcı'nın ortası Morten Thorsby tarafından kafayla uzaklaştırılıyor.

75' Üç oyuncu değişikliği de Norveç gerçekleştiriyor. Patrick Berg, Kristian Thorstvedt ve Jens Hauge oyundan çıkarken, Fredrik Aursnes, Veton Berisha ve Mats Daehli yerlerine giren isimler oluyor.

70' Üç oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder, Berat Özdemir ve sakatlık geçiren Serdar Aziz oyundan çıkıyor. Yerlerine Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı ve Kaan Ayhan giriyor.

69' Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Zeki Çelik ceza sahası dışında sağ çaprazdan bir vuruş yapıyor ve top auta çıkıyor.

65' İkili mücadele sırasında Morten Thorsby, Serdar Aziz'e eliyle kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Felix Brych tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

64' Berat Özdemir, hızlı atağı kesmek için Jens Hauge'ye müdahalede bulunuyor ve sarı kart görüyor.

62' Martin Odegaard'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Serdar Aziz topu uzaklaştırmayı başarıyor.

58' Mücadeleki ilk oyuncu değişikliği: Ozan Tufan oyundan çıkarken, Berkan Kutlu oyuna giriyor.

57' Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Burak Yılmaz topla buluşuyor fakat pozisyon ofsayt.

54' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasından şutu savunmadan dönüyor.

52' Pedersen'in ortasında Morten Thorsby'nin kafa vuruşu auta çıkıyor.

50' Hakan Çalhanoğlu'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu yan ağlara atıyor.

48' Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

46' İkinci yarıya milli takımımız başlıyor.

45'+2 İlk yarının sonuna eklenen 2 dakikalık süre tamamlandı ve devre 1-1 sona erdi.

41' GOL | Norveç; Andreas Hanche-Olsen'in asisti, Kristian Thorstvedt'in golü ile skoru eşitliyor.

35' Sol kenardan kullanılan kornerde Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği top doğrudan auta gidiyor.

33' Elyounoussi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada top Uğurcan Çakır'da kalıyor.



29' Norveç'in kullandığı kornerde Merih Demiral kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

26' Marcus Pedersen'in sağ kanattan ortası Uğurcan Çakır'da kalıyor.

23' Ceza alanındaki karambolde, topu uzaklaştırmak isteyen Berat Özdemir'in ters vuruşu sonucu top direkten dönüyor.

20' Marcus Pedersen'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Kristian Thorstvedt'in yaptığı vuruş Serdar Aziz tarafından engelleniyor.

16' Elyounoussi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Serdar Aziz uzaklaştırıyor.

15' Martin Odegaard'ın ceza sahasına gönderdiği topu Cengiz Ünder uzaklaştırıyor.

13' Caner Erkin'in ortasına kimse dokunamıyor ve top kalecide kalıyor.

11' Martin Odegaard'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

9' Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine duruyor.

6' GOL | Milli takım Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle maçta öne geçiyor. Ceza alanında Andreas Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu topu kapan Cengiz Ünder, rakiplerini geçiyor ve pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktarıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun kale önünden gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor.

3' Ozan Tufan'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Andreas Hanche-Olsen'den geri geliyor.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.



İLK 11'LER:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak.

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

A Milli Takım'da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giymiyor.

Konuk Norveç sakatlık kriziyle İstanbul'a geldi. 10 futbolcusu eksik olan İskandinav ekibinde, Erling Haaland ve Alexander Sörloth maç kadrosunda yer almıyor.

Grupta aynı gün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.