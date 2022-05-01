CANLI ANLATIM: Yukatel Kayserispor 1-0 Beşiktaş

01 Mayıs 2022 Pazar, 15:54

CANLI | Kayserispor 1-0 Beşiktaş

36' Atiba Hutchinson'ın ortasında Rıdvan Yılmaz, ceza alanı içinde çok uygun durumda sol ayağıyla topun gelişine vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

23' GOL! Yukatel Kayserispor, Mame Thiam'ın penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçiyor. Mame Thiam, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderiyor.

22' Kayserispor penaltı kazanıyor.

14' Ramazan Civelek'in pasında Onur Bulut, sağ çaprazdan çok sert vuruyor ancak kaleci Ersin Destanoğlu topu çelmeyi başarıyor.

8' Mert Çetin'in topu eliyle oynaması sonrası Beşiktaş, ceza yayı gerisinden serbest vuruş kazanıyor. Rachid Ghezzal, sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

6' Savunmanın arkasında topla buluşan Mario Gavranovic için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

1' Karşılaşma hakem Erkan Özdamar'ın düdüğüyle başlıyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Yukatel Kayserispor ile karşı karşı geliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan yayımlanıyor.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti. Yukatel Kayserispor ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.

SON 12 MAÇTA 9 KEZ PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 12 maçta 9 kez puan kaybı yaşadı. Söz konusu dönemde rakiplerini 3 kez yenebilen Beşiktaş, 7 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu 12 karşılaşmada 20 puan yitirdi.

VALERİEN ISMAEL YÖNETİMİNDE 5. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ligde 5. maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Ismael yönetimindeki 4 maçın sadece birini kazanabildi. İki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise mağlup oldu.

JOSEF CEZALI, 10 İSİM CEZA SINIRINDA

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray maçlarında sarı kart gören Josef, Kasımpaşa karşısında da aynı durumu yaşayarak cezalı duruma düştü. Sezonun ilk yarısındaki Yukatel Kayserispor maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Josef, ikinci sarı kart cezasını da aynı rakibi karşısında geçirecek.

Beşiktaş'ta maç öncesi Miralem Pjanic, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 36. haftada Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 52. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 51 maçta Beşiktaş 30, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 86 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan lig mücadelesini Beşiktaş, evinde 4-2 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde iki takım bir kez daha karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş: Ersin; Welinton, Serdar Saatçı, Montero; Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan; Ghezzal, Batshuayi, Larin