CANLI: Beşiktaş 1-1 Kayserispor

Yayınlanma: 24.09.2023 - 16:20

Güncelleme: 24.09.2023 - 18:18

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü Beşiktaş, Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-1 Kayserispor

56' GOL | Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Aboubakar topu ağlara yolladı.

51' Beşiktaş etkili geldi. Rachid Ghezzal'ın şutu kalecinin üstüne geldi.

47' GOL | Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top arkaya sekti ve Carlos Mane topu ağlara gönderdi.

45' Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ekledi.

41' Ghezzal gole yaklaştı. Serbest vuruşta barajdan seken topa tekrardan sert vuran Ghezzal'ın şutu az farkla auta çıktı.

40' Cenk kazandığı topun ardından yerde kaldı ve hakem faulü verdi. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

34' Kayserispor gole yaklaştı Thiam ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşu auta çıktı sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

32' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Aboubakar'ın pasında Ghezzal kaleciyi geçti ancak savunma araya girdi ve Bilal topun sahibi oldu.

28' Beşiktaş gole yaklaştı. Chamberlain'in getirdiği topta ceza sahası yayında topla buluşan Cenk'in şutu üstten auta çıktı.

21' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi Onur Bulut'un ortasında Eric Bailly'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

16' Kayserispor sol kanattan etkili geldi ancak Amir Hadziahmetovic araya girdi ve Beşiktaş'a tacı kazandırdı.

14' Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ghezzal karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal'i geçemedi.

9' Kayserispor yine etkili geldi. Yaw Ackah'ın pasında Mame Thiam ceza sahasında koşu yaptı ancak Mert Günok pozisyonu önceden sezdi ve topun kontrolünü aldı.

6' Kayserispor sağ kanattan ekili geldi. Mame Thiam sağ kanattan gelen ortada istediği gibi vuramadı top auta çıktı.

5' Pozisyonda Colley yerde kaldı sağlık ekipleri sahada.

4' Kayserispor etkili geldi. Mame Thiam karşı karşıya kaldı ancak Colley araya girdi. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

1' Maç başladı. Maça Beşiktaş'ın vuruşuyla başlandı.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR 55. KEZ

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelecek.

1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 54 maçın 33'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırdı, Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, sahasında Kayserispor ile yaptığı 27 lig maçında 22 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlıların ev sahibi takım olarak çıktığı bu müsabakaların 3'ü berabere tamamlanırken, 2'sinden ise Kayserispor galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Beşiktaş'ı 2009-2010 sezonunda 1-0, 2011-2012'de ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 27 karşılaşmada Beşiktaş 61 gol kaydetti, Kayserispor ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'de Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.