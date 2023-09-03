CANLI: Beşiktaş 2-0 Sivasspor

Yayınlanma: 03.09.2023 - 18:16

Güncelleme: 03.09.2023 - 20:06

Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlıyor.

Beşiktaş Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Rodrigues, N'Jie, Rey Manaj

Canlı | Beşiktaş 2-0 Sivasspor

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

41' Jackson Muleka'nın kazandığı topta sol kanatta topla buluşan Aboubakar topu içeri çevirdi ve Milot Rashica topu ağlara gönderdi.

40' GOL | Milot Rashica, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

26' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde iyi yükselen Omar Colley topu ağlara yolladı.

26' GOL | Omar Colley, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

17' Beşiktaş'ta Rosier topu yere vurduğu gerekçesiyle sarı kart gördü.

13' Sivasspor'da sakatlanan Gerson Rodrigues yerine Roman Kvet oyuna girdi.

10' Yunus Emre Konak yerde kaldı ve sağlık görevlileri oyuna girdi.

9' Valentin Rosier pasıyla Milot Rashica'yı buluşturmak istedi ancak top auta çıktı.

7' Amir Hadziahmetovic'in kestiği topa kaleci Ali Şaşal Vural müdahale etti. Top yeniden Beşikaş'ta

6' Rashica'nın kestiği ortaya Aaron Appindangoye müdahale etti top kornere çıktı.

5' Sivasspor sağ kanattan gelmek istese de Clinton N'Jie, Omar Colley'e faul yaptı ve top Beşiktaş'a geçti.

4' Onur Bulut sol kanattan içeriye girmek istese de topun kontrolünü kaybetti ve top auta çıktı.

3' Rosier, Chamberlain'in pasıyla ceza sahası içinde buluştu ancak top kalecide kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

BEŞİKTAŞ VE SİVAS'TA SON DURUM

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

RACHID GHEZZAL KADRODA OLACAK

Beşiktaş'ta sakatlık sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna yer alacak. Teknik direkttör Şenol Güneş, oyunun gidişine göre Cezayirli futbolcuya şans verecek.

SON YENİLGİ SİVASSPOR'DAN

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.