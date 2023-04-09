CANLI: Beşiktaş 2-1 Giresunspor

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:10

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 21:49

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic

Canlı | Beşiktaş 2-1 Giresunspor

50' Hızlı çıkmak isteyen Ghezzal sol kanattan koşu gösteren Aboubakar'ı görmek istedi ancak top doğrudan taca gitti.

49' Beşiktaş'ta sarı kart gören Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor karşısında cezalı duruma düştü.

48' Orta alanda topla buluşan Aboubakar, Perez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Ghezzal'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Aboubakar, çok sert bir vuruşla takımını öne geçirdi.

45' GOL | Aboubakar kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor.

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

44' Omar Colley sol kanattaki Redmond'ı görmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

43' Bajic Hayrullah'ın pasında savunma arkasına hareketlenmek istedi. Top, kaleci Mert'te kaldı.

42' Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruş direkten döndü.

41' Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

40' Bu golle birlikte Vincent Aboubakar, son 5 lig maçında da GOL atmış oldu.

39' | GOL Vincent Aboubakar penaltıdan bulduğu gol ile Beşiktaş'ın eşitlik sayısını kaydediiyor.

36' Oyundan alınan Cenk Tosun, kaptanlık bandını Rachid Ghezzal'a verdi.

35' Beşiktaş'ta sakatlanan Cenk Tosun'un yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

27' Pozisyonun ardından Kuwas'a tepki gösteren Redmond, "Ayağa kalk" şeklinde rakibine söylendi.

26' Orta alanda topla buluşan Kuwas, Redmond'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

25' Riad Bajic, savunma arkasına hareketlenmek isteyen Sainz'a derin bir pas göndermek istedi ancak savunma topun kontrolünü sağladı.

24' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Vincent Aboubakar'ın müsait durumda yaptığı vuruşu kaleci Ferhat son anda kornere çeldi.

23' Pozisyon VAR'da incelendikten sonra GOL kararı onandı.

22' Ceza alanında Sainz'in çizgiye inip ortaya çevirdiği topu, Bajic kale ağzından ağlara gönderdi.

21' GOL | Bajic, Giresunspor'u öne geçiren golü kaydediyor.

16' Romain Saiss, önde basıp topu kapmak isteyen Sainz'den şık bir hareketle sıyrılıp tribünlerden alkış aldı.

15' Robert Mejia sağ kanattan topu sürükleyip ceza alanına girdi. Son anda Saiss topu uzaklaştırdı.

14' Kendi yarı alanında topla buluşan Masuaku uzun bir vuruşla topu uzaklaştırmak istedi ve top doğrudan taca gitti.

12' Beşiktaş yine etkili geldi. Sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un plasesi üstten auta gitti.

11' Bu kez de Robert Mejia sağ kanatta, Salih Uçan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

10' Pozisyonun ardından Aboubakar ile Perez arasında bir tartışma yaşandı.

9' Orta alanda topla buluşan Aboubakar, Alexis Perez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

8' Giresunspor etkili geldi. Ceza alanına sokulan Robert Mejia'nın içeri çevirdiği topta Bajic'ten önce savunma araya girdi.

7' Amir Hadziahmetovic uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak kaleci Ferhat rahat bir şekilde topu kontrol etti.

6' Masuaku savunma arkasına hareketlenmek isteyen Aboubakar'ı düşündü ancak ofsayt bayrağı havada.

5' Beşiktal rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

4' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ortasına arka direkteki Cenk kafayı vurdu. Kaleci Ferhat başarılı.

3' Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun, savunma arkasına hareketlenmek isteyen Aboubakar'ı düşündü ancak savunma araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayyip Talha ve Dele Alli'nin yanı sıra cezalı Welinton kadroda yer alamayacak.

16. RANDEVU

Beşiktaş ile Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelirken tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 15 maçta Beşiktaş 8, Giresunspor ise 2 maçta 3 puan almışyı. 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 14 golüne Giresunspor 10 golle yanıt verdi.

İKİNCİ 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE

Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.