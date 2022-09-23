Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: 'Transferde beklemediğimiz oyuncular oldu'

23 Eylül 2022 Cuma, 12:27

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazancı'nın açıklamaları şu şekilde:

"YOĞUN BİR TRANSFER SEZONU GEÇİRDİK"

"Son derece yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Bir planlamamız vardı. Gidecek oyuncular belliydi. Kontratı bitip gidenler ve kontratı devam ettiği halde gidenler oldu. 9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. 9 yabancı, 9 Türk oyuncu ayrıldı. Toplam maaşları 23.5 milyon euro'ydu. Üzerine vergiler var. Menajerlik komisyonları var. Net 23.5 milyon Euro maaş yükü azaldı. Bir takım oyuncular transferler ettik yerlerine. Toplam 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 milyon Euro artı vergiler oldu. 23.5 milyon Euro giden oyuncuların maaşı, 13.5 milyon Euro gelen oyuncuların maaşı."

"BÖYLE BİR YÜKTEN KURTULDUK"

"Geçen seneye göre 10 milyon Euro azalma oldu. Geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılar vardı. Ekstra oyuncular, fazladan olan ve kullanmamayı tercih ettiğimiz oyuncular vardı. Bizle antrenmana bile çıkmayan oyuncuların toplam maaş yükü 6 milyon 750 bin Euro artı vergi yükü vardı. Böyle bir yükten kurtulduk. Mali yapı adına bu önemli bir avantaj oldu. Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu."

"KARAKTER ÇOK ÖNEMLİ"

"Hocamızın geçen sezon mart ayında gelmiş olmasının avantajını kullanarak geçen sezondan itibaren kimlere ihtiyacımız var, bunları detaylı çalıştık. Yaklaşık 1 senedir scout ekibimizle çalışmalarımız var. Teknik ekibimizin, listemizdeki oyuncularla yaptığı görüşmeler var. Bir oyuncu transfer ederken karakterine, aile yapısına, oyun sistemine ne kadar uyum sağlayacağına bakmak kritik. Bu görüşmeleri çok titiz şekilde yaptık. Karakter çok önemli. Bazı oyuncular geçtiğimiz sezonlarda kesinlikle gitmezken, Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen burada başarısız olmasına rağmen takımdan alacaklarından feragat ederek ayrıldı."

"AİLENİN PARÇASI OLMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

"Takım olgusu sadece teknik özelliklerle olmuyor. O bütünlüğü sağlamak, ailenin parçası olmak her şeyden önemli. Mevcut kadroda tamamen buna uygun oyunculara sahibiz. Marttan beri bu çalışmaları yapıyor olmak bizim için avantaj oldu. Hocamız bize hiç isim vermedi, hep rakamlar verdi. Atletizme uygun, fiziksel yapısı Türkiye Ligi'ndeki düşük tempoyu yukarı çekebilecek, hazır olan oyuncuları bünyemize katmak adına lig boyunca yaptık, yaz aylarında devam ettik."

"ŞAMPİYONLUĞA KAVUŞACAĞIZ"

"Scout ekibimizin çok önemli çalışmaları oldu. Scout deyince insanların aklına 19-20 yaşında, belki daha da küçük yaşlarda akademilerden çıkan oyuncuların keşfi geliyor ama scouting esasında sadece bu değil. Takım yapısına en uygun oyuncuları bulmak en doğru şey. Ekibimizle birlikte yoğun çalışma yaptık. Her mevkide birinci ya da ikinci tercihlerimizi aldık. Bunları da ekonomik olarak iyi şekilde yaptık. Hocamız memnun, bizler memnunuz. Değerli taraftarlarımız nezdinde de önemli transfer yaptık. Ligin 7. haftası geride kalırken 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Liderin 2 puan gerisindeyiz. Memnun olmadığımız son maçı kazansak milli araya lider girecektik. Çalışmalar, planladığımız çerçevede devam ediyor. Yoğun fikstür döneminde çok çalışarak hepimizin hayali şampiyonluğa kavuşuyor olacağız."

"BEŞİKTAŞ'TAN OYUNCU OLMAMASI BİZİ ÜZÜYOR"

"Hem bizde, hem taraftarlarımızda, hem Salih'te bir hayal kırıklığı oldu. Bir teknik karardır. Bir şey diyemeyiz. Her teknik heyetin yaklaşımı, parametreleri oluyor. Benim hayal kırıklığım devamında oldu. Boy meselesi var. Sakatlık olduktan sonra milli takıma 2 yeni dahil olunca, hava topu bir kriterdir. Saygı duyuyorum. Merak ettim, hemen baktım. Orta saha oyuncuları içerisinde alınanların kafa topu ortalaması 0.93. Salih'in ise 1.33. Yüzde 50 üzerinde kafa topu kazanma var. Defansif metriklerde ise Salih, orta saha oyuncularının çok üzerinde. Taraflı tarafsız herkes Salih'in formunu övüyor. Biz hak ettiği kanaatindeydik. Teknik heyetin bazı kriterleri vardır. Biz üzüldük. milli takımda Beşiktaş'tan bir oyuncu olmaması bizi üzüyor. Bir komplo aramak istemiyoruz arkasında. 'Beşiktaşlı oyuncu milli takımda oynayamaz, alınmaz' gibi. Bu yaklaşımlara inanmak istemiyoruz. Teknik açıklaması vardır ama rakamlar öyle değil. İnşallah ilerleyen dönemlerde Salih ve diğer oyuncularımız milli takıma alınır. Büyük bir şereftir hem bizim hem oyuncularımız için."

"EMİRHAN, RIDVAN VE SERDAR İÇİN ERKENDİ"

"Altyapıdan giden 3 oyuncudan 1 tanesi olan Emirhan'ın kontratı vardı. Son sezonu değildi. Kontratındaki bir madde üzerinden ayrılık oldu. Neden son senesine denk geldi? 18 yaşın altında olan oyuncularla ilgili FIFA'nın koyduğu bir kontrat var, 3 yılın üzerinde kontrat yapamıyorsunuz. Hatta 3 yılı da açmak lazım. Misal nisan ayında kontrat uzatıyorsanız, nisandan mayısa kadar olan süre 1. sene olarak hesaplanıyor. Artı 2 sene daha koyabiliyorsunuz. Özüne bakınca 25 aylık bir kontrat yapıyorsunuz, sezon sonunda kontrat yapınca. Biz Emirhan ile kontrat yapabildik ama 2.5 yıllık bir kontrat yapabildik en fazla. Kontratı uzattık sonra. Son yıla kalmasını çok büyük bir handikap olarak nitelendirmiyorum. 3'ü de kontrat uzatmama yaklaşımında değildi. Bunun altını çizmem lazım. Hepsi ayrı bir konu. Rıdvan ayrı, Emirhan İlkhan ayrı, Serdar ayrı. Her 3 oyuncumuz için de bizim kanaatimiz, kendilerinin Avrupa'ya gitmesi için erkendi. 1 yıl daha kalmaları, sonra Avrupa hayallerini gerçekleştirmeleri daha uygundu. Kendileri, kendileri adına karar vericileri böyle uygun gördü. Doğrudur. Onların yaklaşımıdır. Geçen sene 'Bir oyuncunun hayali varsa, kulüp menfaatlerini ön plana alarak hayallerini sağlamak boynumuzun borcudur' demiştim. Yapılan ticaretler yanlış olmadı. Ancak, geldiğimiz noktada 3 oyuncu da hayallerine erken yelken açtılar."

"ERSİN'İN KONTRATI KONUSUNDA EN UFAK SORUN YOK"

"Ersin Destanoğlu son derece karakterli biri. Bu camianın evladı. Biraz klişe laf ama tam anlamıyla bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedava gidecek oyuncu değil. Beşiktaş'ı bir kulüp olarak değil buraya hayatını adamış biri. Kaleci yeteneğini tartışmıyorum. Her oyuncunun olduğu gibi kötü dönemleri olabilir. Yapmamız gereken şey destek vermek. Ersin şampiyon olmuş, 3 kupa kazanmış ve her kupaya katkı vermiş kaleci. O günlere geri dönecek. Tabii ki bizim ve taraftarımızın desteğiyle. Kontratı konusunda en ufak sorun yok. Kontratı uzayacak. Bir sıkıntımız yok. Prosedürlerdir bunlar, devam eder. Herhangi bir şekilde kontratı bitip ayrılması söz konusu değil. Yeri gelir, zamanı gelir, kendisinin ve bizim uygun gördüğümüz teklif gelirse oturur konuşuruz, o ayrı."

"3 TANE ÇOK ÖNEMLİ VE GÜVENDİĞİMİZ KALECİMİZ VAR BİZİM"

"Kaleci konusunda genel algı kötü bir dönemde olduğumuz. Matematik bunu söylüyor. 15 şutun 10'u gol oldu. Biraz yüksek. 3 tane çok önemli ve güvendiğimiz kalecimiz var bizim. Emre Bilgin, son dönemlerin en flaş oyuncularından bir tanesi. 2 maçta istatistiksel olarak kötü görünse de çok yetenekli, milli takımlara giden, güven veren müthiş bir oyuncu."

"KALECİ KONUSUNDA EN ŞANSLI TAKIMIZ"

"Mert Günok, defalarca milli takımda forma giymiş, tecrübeli, harika bir kaleci. Sakatlık yaşadı, onu atlattı. Takımla beraber antrenman yapıyor. Her geçen gün daha da hazır oluyor. Kaleci konusunda sorunumuz yok. Kontrat konusunda da zaten yok. En yakın zamanda 3'ünün de performansı yukarı çıkacak. Kaleci konusunda en şanslı takımız. Biz böyle inanıyoruz."

"VALERIEN ISMAEL İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Ligimizdeki en büyük eksik ritm ve tempo. Bunu geri kazandırmaya çalışıyoruz. Oynadığımız maçların belirli kısımlarında bu tempoyu gösteriyoruz, rakipleri zor duruma düşürüyoruz. Karagümrük ve Sivasspor maçlarında özel bazı sekanslar yaşadık. Bu gelişimin hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Takım kadrosu birbirini tamamlayan ve alternatifli. Valerien Ismael ile şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyoruz."

"KENETLENDİK"

"Referans olarak kullanacağım cümle, sayın başkanımızın cümlesi olacak; "Biz bu sezon şampiyon olacağız. Bu şampiyonluğu Ismael ile kazanacağız." Onun sözlerine itibar edeceğiz. Dışarıda yaratılmaya çalışılan hava içeride yok. Biz birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Öyle orta veya uzun vadede değil; kısa vadede bu takım çok iyi olacak. Bu takım şampiyon olacak. Tek ihtiyaç birlik olmak."

"RACHID'İN SAKATLIKTAN BAŞKA SORUNU YOK"

"Sakatlık konusuna açıklık getireyim. Bazı şeyler uzayınca, maalesef bir takım geçmiş yaşananlar akıllara geliyor, spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Sakatlıktan başka hiçbir sorunu yok Rachid'in. Rachid sahada olamadığı için rahatsız. Taraftarın gözbebeği olmuş çok iyi bir profesyonel. Büyük değil ama hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Parmağının altındaki kapsülde sıkıntı var. Yürürken, koşarken çok rahatsız oluyordu. Her şey planladığı gibi giderse yakın zamanda kadroda olacak. Sürekli hastaneye gidiyor. Planlamada bu hafta testler bitecek ve her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışıyor olacak. Bizim beklediğimizden de uzun sürdü. Sağlık işinde bu olabiliyor. Rachid çok iyi çalışıyor."

"HER İKİ TARAF DA MUTLU OLURSA SÖZLEŞME DEVAM EDER"

"Redmond ile özel bir anlaşma şöyle; 1 yıllık bir anlaşma yaptık. Kiralık olması bekleniyordu. 1 yıllık sözleşmesi vardı. Biz de 1 yıllık anlaşma yaptık Redmond ile. Kulübüyle sözleşmesini fesh etti. Her iki taraf da mutlu olursa sözleşme devam eder. Görünen şeyler hoş. Karakter anlamında da biliyorduk. Gelince emin olduk. Takım oyuncusu. Çok başarılı olur ve bizimle uzun yıllar devam eder."

"BU SEZON 2 YOL ÜZERİNE GİTTİK"

"Biz bu sezon, 2 yol üzerine gittik. Bir, kiralık oyuncuların hepsinde alınabilecek opsiyonlar var. Bu opsiyonlar bir niyet beyanıdır. Anlaşmalar bir ihtimal daha uygun fiyatlara çekilebilir. Bu süreç içerisinde biz hem o görüşmelerimize devam ediyor olacağız. O kulüplerle sürekli kontak halindeyiz. Performanslardan mutluluk hali belirleyici olacak. Gözlemleyelim, görelim."

"NİYETİMİZ 8 TRANSFER CİVARINDAYDI"

"Bu sene niyetimiz esasında, 8 transfer civarındaydı. Planlamadığımız, beklemediğimiz giden oyuncular oldu. Avrupa'nın önemli liglerindeki kulüplerde oyuncu devir daimi çok fazla değil. Oradaki satışlar keyfe keder oluyor. Ekonomik olarak çok güçlüler. Doğru yapıda, takımın bütünlüğünü bozmadan bazı eklemeler yaparak bulmak en sağlıklısı. 12 çok ideal değil. Toplam kadronun yarısına yakını değişti. Türkiye'nin gerçeği bu. En ideali 5-6-7 oyuncuyu geçmemek. Aldığımız Türk oyuncularda satılabilir, gelişime açık olan oyuncuları almaya çalıştık. Gidenler olursa yerlerine yenisi alınır ama performans bazlı değişimlerin 6-7'yi geçmemesi lazım."