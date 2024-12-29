CANLI | Beşiktaş yeni başkanını seçiyor: İşte dakika dakika yaşananlar...

Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:08

Güncelleme: 29.12.2024 - 11:05

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı.

Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

İLK KONUŞMAYI SERDAL ADALI YAPTI

Genel kurulda ilk olarak Serdal Adalı konuşmasını yaptı.

Adalı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, camiamızın 121. yılında sizlerin huzurunuzda olmaktan mutluluk duyuyorum. Kulübümün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanıyoruz. Beşiktaş'ımız tarihinde görülmemiş şekilde 100 milyon euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki üç sene boyunca kasasına girecek tüm gelirle israf edilmiştir. Beşiktaş'ın adını kayyum ile ananların burada yeri yoktur. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imzayla, komisyonla bir araya getiren yönetim kurulu oldunuz. Biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Kimse Beşiktaş'la ilgili cümleler kuramayacak" dedi.

Adalı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada söylediklerim tarihe not düşssün. Bir daha sizleri kimse kandırmayacak. Karşısınızda Beşiktaş'la yatıp Beşiktaş'la kalkan bir başkan olacak. İkinci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan bir aday, Beşiktaş'ımıza nasıl liderlik edecek? Yıllardır Beşiktaş'ımızın hakkını yiyen yapılarla nasıl mücadele edecek. Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Kaybettiğimiz güven ortamını yeniden kazanacağız. Başarılı günlere geri döneceğiz. Yapacağımız transferler sponsor desteğiyle olacak ve kasamızdan bir kuruş çıkmayacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı bizim görevimize başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına yapılacak kadar 50 milyon euroluk ödemeyi ben ve arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacaığız. Sizlerin teveccühüyle yarın görevimize başlayacağız."

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ımızı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevindedir. Bugün içinde bulunduğumuzu onu yaratanlarla düzeltemezsiniz. Beşiktaş'a bugünleri yaşatanlar, kendini ibra etmeyeceğini açıklayanları tercih etmeyeceğinize inancım tamdır. Bu kutsal görevi kimlere vermeniz gerektiği ortadır. Bugün seçilemediğim takdirde karşınıza son kez çıkıyorum. Bir yıl önce söylediklerimin de haklı çıkmasının üzüntüsünü yaşıyorum. Vizyonlarının aslında ilüzyon olduğunu gördük. Beşiktaş'ı hep birlikte daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum."

HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI

Serdal Adalı'nın konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüye diğer başkan adayı Hüseyin Yücel geldi.

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in açıklamaları şöyle:

"Ben babadan Beşiktaşlıyım. Ne ikinci başkan olmayı istedim ne de başka bir makam mevki kovaladım. Benim için geçmişim devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, karşılık vermedim. Elinizi vicdanınıza koyun, bu sözleri hak ettim mi? Beşiktaş'ı sevmekte başkan hiçbir şey yapmadı. Tabii ki hatalarım olmuştur ama Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Genel kurul üyeleri nasıl bir başkan istiyorsunuz? Beşiktaş Başkanı'na sen kimsin diyen birisini mi istiyorsunuz yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet eden birini mi? Beşiktaş'ın armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım."

"SEN DAHA İYİSİNİ YAP, BİZ DE ALKIŞLAYALIM"

"Bir gelir ekosistemi oluşturdum. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasıbna girmesi için mücadele ettim. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olsa da benim için gerçek. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü. Sayın Adalı, yahu güzel ağabeyim sen niye karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun, niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım."

"BEŞİKTAŞ, BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAK"

"15 günde biri de eski başkanımız olmak üzer 6 isimle görüştük ve 12 milyon Euro'nun üzerinde bir söz aldık. Bu parayı 45 milyon Euro'ya tamamlayacağımıza inanıyorum. Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği'nden çıkacak."