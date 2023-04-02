CANLI: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 19:19

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 21:21

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesine sahne oluyor.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert, Arao, Arda, Valencia, Pedro.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Canlı | Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

45' Beşiktaş yine gole çok yaklaştı! Samet'in hatası sonrası karşı karşıya kalan Aboubakar, Altay'ı geçemedi.

45' İlk yarının sonuna en az 7 dakika ilave edildi.

44' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanı önünde topla buluşan Welinton'un sert vuruşunu Altay, güçlükle kurtardı.

42' Enner Valencia'nın yerde sol köşeye yaptığı vuruşta köşeyi bulan Mert Günok, topu kurtaramadı ve top ağlara gitti.

41' GOL | Fenerbahçe Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile derbide öne geçiyor.

38' Fenerbahçe penaltı kazandı.

37' Bu kez de Mert Hakan sağ kanatta Gedson'un müdahalesi ile yerde kaldı ve faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından sarı beklentisi ile itirazlarda bulunan Mert Hakan sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

36' İlk 36 dakika itibarıyla maçta toplam 18 faul düdüğü çaldı.

35' Ferdi Kadıoğlu, sol kanatta Ghezzal'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

34' Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Cenk'i görmek istedi. Son anda Serdar Aziz araya girdi.

33' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Enner Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.

32' Amir Hadziahmetovic ceza alanına yüksek bir top gönderdi. Top, kaleci Altay'da kaldı.

31' Rachid Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafalardan seken topa Gedson gelişine sert vurdu. Top yine savunmada kaldı.

30' Pozisyonun ardından Samet Akaydin ile Vincent Aboubakar'a sarı kart çıktı.

29' Vincent Aboubakar, Fenerbahçe tribünlerine yönelik hareket yaptı. Sonrasında Serdar Aziz ve Samet Akaydın oraya geldi. Futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

28' Beşiktaş'ta Welinton, sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Enner Valencia, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.

24' Arda Güler'in serbest vuruşunda top, üstten auta gitti.

23' Arda Güler, ceza alanı önünde yerde kaldı. Fenerbahçe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

22' Sol kanattan hücuma kalkan Mert Hakan, Welinton'dan sıyrılamadı. Taç, Fenerbahçe'nin.

21' Salih Uçan, orta alanda Mert Hakan ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar faul.

20' Sol kanatta topu kapan Masuaku, çizgiye inip ortasını yaptı. Samet Akaydin topu uzaklaştırdı.

19' Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, Ferdi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karar devam.

18' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler'in plasesi, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

17' Sol kanatta baskıyla topu kapan Amir Hadziahmetovic'in ortasında Cenk'ten önce Szalai kafayı vurarak topu uzaklaştırdı.

15' Mert Hakan Yandaş, orta alanda Ghezzal ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

14' Tedavisinin ardından Pedro oyuna geri döndü.

13' Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

12' Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Cenk'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

11' Sakatlanan Tayyip'in yerine Welinton oyuna dahil oldu.

10' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemiyor.

8' Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda Güler, ceza alanına girip vuruşunu yaptı ancak Colley'in müdahalesi sonrası top kornere gitti.

7' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Enner Valencia sol çaprazdan ceza alanına girmek istedi. Son anda savunma araya girdi.

6' Fenerbahçe kendi yarı alanın hazırlık pasları yapıyor.

5' Mert Hakan, sol kanattan ortayı yaptı, arka direkteki Osayi-Samuel'den önce kaleci Mert topu kontrol etti.

4' Orta alanda topla buluşmak isteyen Aboubakar, Arao'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

3' Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao ceza alanına ortaladı. Tayyip Talha araya girip topu kornere gönderdi.

2' Maçın başında Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

DERBİDE 357. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı.

SON 3 MAÇ ÜSTÜNLÜK KURULAMADI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.