CANLI: Fenerbahçe 1-0 İstanbulspor

Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:05

Güncelleme: 24.04.2023 - 20:53

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Ailoski, İsmail, Mert Hakan, Arda, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

Canlı | Fenerbahçe 1-0 istanbulspor

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Fenerbahçe'de Samet Akaydin, sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

44' Fenerbahçe'de Emre Mor, sarı kart cezası sebebiyle Sivasspor deplasmanında takımıyla olamayacak.

43' Fenerbahçe'de Emre Mor, İstanbulspor'da ise Okan Erdoğan yaşadıkları tartışmanın ardından sarı kart gördü.

41' Sol kanattan çizgiye inmek isteyen Mert Hakan, Okan Erdoğan'dan sıyrılamadı. Taç, Fenerbahçe'nin.

40' Orta alanda topla buluşan Muammer, Mert Hakan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

38' Ceza alanında topa hareketlenen Enner Valencia, Simon Deli ile girdiği mücadelede penaltı bekledi. Karar devam.

37' İstanbulspor etkili geldi! Sağ çaprazda topu önünde bulan Okan Erdoğan'ın gelişine vuruşu yandan auta gitti. Pozisyon sonrası bayrak havada.

36' Sağ çaprazda topla buluşan Enner Valencia, sol ayağıyla uzak köşeyi hedefledi. Top yandan auta gitti.

35' Sol kanattan çalımlarla ilerleyen Emro Mor'un yerden ortasını savunma karşıladı ve kornere gönderdi.

34' Bu kez de Arda Güler sağ kanatta, Florian Loshaj'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul. Fenerbahçe tribünleri sarı kart bekliyor.

33' Ferdi Kadıoğlu hava topu mücadelesinde yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. Karar devam.

32' Arda Güler'in sağ kanattan ortasında Simon Deli kafayla topu uzaklaştırdı.

31' Sağ kanattan hücuma katılan Ferdi, Duhan Aksu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

30' İstanbulspor'da sakatlık yaşayan Muammer Sarıkaya'nın tedavisi sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

29' Orta alanda topla buluşan Eze, Samet'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

28' Mert Hakan, sağ kanattaki Arda Güler'i görmek istedi ancak Arda, topu istediği gibi kontrol edemedi.

27' Maçta kaleyi bulan ilk şut ağlarla buluşmuş oldu.

26' Sol kanattan çizgiye inen Emre Mor'un sert ortasında kaleciden seken topu Arda Güler tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

25' GOL | Arda Güler, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydediyor.

19' Orta alanda topla buluşan Arda Güler, Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

18' Sol kanatta topla buluşan Ethemi, Eze'yi savunma arkasına kaçırmak istedi. Samet Akaydin araya girdi.

14' Sağ çaprazdan çalımlarla ilerleyen Ferdi, ceza alanındaki Pedro'yu görmek istedi. Son anda savunma araya girdi.

12' Sağ kanatta topla buluşan Ethemi, Alioski ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

11' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Emre Mor'un sert ortasında savunma araya girip topu kornere gönderdi.

10' Emre Mor şık çalımlarla ilerleyip sol çaprazdaki Valencia'yı gördü ancak ofsayt bayrağı havada.

8' Enner Valencia, Alioski'nin pasıyla sol kanattan çizgiye inmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

7' Sol kanatta topla buluşan Eze ceza alanına girip çizgiye inmek istedi. Szalai araya girdi.

6' VAR'dan gelen onay sonrası faul kararı doğrulandı.

5' Fenerbahçe ile Szalai ile ağları buldu ancak GOL geçerlilik kazanmadı. Hakem Kadir Sağlam, GOL öncesinde Pedro'nun kaleci Alp Arda'ya faul yaptığı kararını verdi.

3' Sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ferdi sol ayağıyla kaleyi yokladı. Top savunmada kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

FENERBAHÇE 3 MAÇLIK SERİ İLE GELİYOR

Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 63 puanla 2. sırada girdi.

Ligde son 2 maçını iç sahada oynayan İstanbulspor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, Fraport TAV Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Geride kalan 28 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı ekip, 28 puanla 15. sırada yer aldı.

FARKI İNDİRME FIRSATI

Haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalması farkı 4'e indirme şansı yakaladı.

EKSİKLER

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçı öncesinde İstanbulspor'da 4 isim cezalı. David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

SINIRDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe'de 6 isim, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında forma giyemeyecek Miha Zajc da sarı kart ceza sınırında.

Jason Lokilo ve Emeka Eze ise kart sınırında olan oyuncular. Bu futbolcular, Fenerbahçe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde toplam 49 kez karşılaşırken, bu maçların 35'inden Fenerbahçe galip ayrıldı. 7 maçtan İstanbulspor galip ayrılırken 7 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 87 gol kaydederken, İstanbulspor 29 atma başarısı gösterdi.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği maçı Fenerbahçe, 5-2 kazanmıştı.