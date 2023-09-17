CANLI: Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:57

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında pazar günü Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başladı.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa

CANLI ANLATIM | Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor

45' GOL | VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe'nin Dzeko ile bulduğu GOL geçerli sayıldı. Serdar Aziz'in kafayla arkaya aşırdığı topa kafayı vuran Dzeko, skora eşitlik getirmiş oldu.

45' Fenerbahçe, Dzeko'nun kafa vuruşuyla golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada.

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

44' Sol kanattan hücuma katılan Ferdi, Erdoğan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul. Erdoğan sarı kart gördü.

43' Edin Dzeko sol çaprazdan şutunu çekti. Top, kaleci Leite'de kaldı.

40' Fred uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Leite başarılı.

38' Bu kez de Buksa, Bünyamin'in ortasında kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

37' Antalyaspor ikinci gole çok yaklaştı! Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortaya Saric kafayı vurdu. Top direğin dibinden auta gitti.

35' Fenerbahçe yine etkili geldi. Tadic'in ortasında İrfan Can kafayla indirdi. Szymanski'nin vuruşu yine savunmada kaldı.

34' Fenerbahçe etkili geldi! Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel ceza alanındaki Szymanski'ye çıkardı. Szymanski'nin vuruşunda top savunmada kaldı.

31' GOL | Antalyaspor, Buksa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Antalyaspor hücumunda iki stoperin arasından sıyrılan Buksa, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

29' Antalyaspor'da Ömer Toprak sarı kart gördü.

28' Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Adam Buksa'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26' Sağ kanatta topla buluşan Dzeko ceza alanına ortaladı. Szymanski'den önce kaleci Leite topu kontrol etti.

25' Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu tekrar yer değiştirdi.

24' İrfan Can sağ kanattan ortasını yaptı, Dzeko'dan önce kaleci topu yumrukladı.

23' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sağ beke, Osayi-Samuel sol beke geçti.

21' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Szymanski, savunma arkasına hareketlenen Dzeko'yu görmek istedi ancak kaleci Helton Leite topu kontrol etti.

19' Sander van de Streek sağ kanattan çizgiye inip ortasını yapmak istedi, Fred'den seken top kornere gitti.

16' Hava topu mücadelesinde Buksa'nın Becao'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

12' Güray Vural'ın serbest vuruşunda top barajdan sekip kornere gitti.

11' Antalyaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

10' Fenerbahçe etkili geldi! Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Dzeko kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

9' Edin Dzeko sağ kanattan çizgiye inmek istedi ancak Güray araya girerek topu kornere gönderdi.

7' Antalyaspor yine etkili geldi! Sağ kanattan çizgiye inen Bünyamin'in sert ortasında Buksa istediği vuruşu yapamadı.

6' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci oyunda.

5' Antalyaspor gole çok yaklaştı! Serdar Aziz, Sander van de Streek'in ağlara gitmekte olan vuruşunu çizgiden çıkardı.

4' Sakatlık yaşayan Cengiz Ünder oyuna devam edemiyor. İrfan Can Kahveci hazırlık yapıyor.

3' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun durdu.

1' Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesi başladı!

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

ANTALYASPOR'DA SON DURUM VE EKSİKLER

Nuri Şahin yönetiminde Süper Lig'deki ilk dört maçından 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde 5. haftaya 3 puanla 14. sıradan giren Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 54 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 35 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele ise berabere sona erdi. Kanarya'nın 97 golüne, Akdeniz ekibi 45 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

FENERBAHÇE'NİN DERDİ SERİSİ

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme maçlarıyla başlayan Fenerbahçe, 3 turda toplam 6 maça çıkarken, Süper Lig'de de 3 maç oynadı. Sarı-lacivertliler 9 resmi maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, kazandığı takdirde seriyi 10 maça çıkaracak.