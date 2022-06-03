CANLI: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için imza töreni düzenleniyor

03 Haziran 2022 Cuma, 15:08

Fenerbahçe Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde Portekizli teknik direktör için basın toplantısı ve imza töreni düzenleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizi izleyen tüm taraftarlarımıza, televizyon başından bizi izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. Burada önemli bir imza töreni için bulunuyoruz.

Bizim için zor bir karar. Ancak bu karar birdenbire nisan mayıs ayında filizlenen bir karar olmadı. Sezonu bir kez daha istediğimiz şekilde bitiremedik. İlk 8 haftanın lideri olsak da arada geçen süreçte yaşadıklarımız ve sezonu 2. sırada bitirmemiz beklentimizin uzağında kaldı. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürü yarın kongrede yapacağız.

İmkanlarımızın el verdiği çerçevede, dünya çapında kendini kanıtlamış bir hoca hedefimizi paylaşmıştık. İsmail hocaya görevi verdiğimizde de açık ve net şekilde bunu söylemiştim. Tercihlerin bir tanesinde, İsmail hocamız da bizimle çalışacaktı.

Jorge Jesus ile Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra konuştuk. Ancak kendisi o gün futbol bile konuşmak istemiyordu. Nisan ayı itibarıyla Jesus ile görüşmelerimiz arttı. Eski yöneticimiz Emre Can'ın da katkıları oldu. Portekiz'e gidip geldik.

Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu ve geleceğe dair sunduğu umudu koyduğumuzda, burada olmaktan dolayı son derece mutluyuz.

Hocamız 3 gündür burada. Stadımızı, Samandıra'yı gezdi. Çok enteresan geri bildirimleri oldu. En ilginç geri bildirimi, Fenerbahçe'nin imkanlarının çok iyi olduğuydu.

Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Gittiği her yerde 1 yıllık anlaşma yapıyor. O bizi, biz onu tanıyacağız. Şampiyonluk yaşayınca bağları daha da güçlenecektir, bundan tereddütüm yok.

Taraftarımızın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu müthiş organizasyon hocanın karar vermesinde büyük etken oldu. Bu yüzden taraftarlarımız önünde bir imza töreni yapıp yapmamak arasında kaldık. Bugüne kadar binlerce tarafrtar önünde büyük şovla imza atan oyuncuların başarılı olmadığını gördüğümüz için, ben de toteme inandığım için bu toplantıyı bu şekilde yapmaya karar verdik. Ama hocamızla mümkün olan ilk idmanı da taraftarın önünde yapacağız.

Jorge Jesus'un açıklamaları ise şu şekilde:

Burada olmak benim için gurur. Buraya gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri bilerek geldim. Gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın ve taraftarlarımızın beni ne kadar çok istediğini göstermesi. Benim, oğlumun sosyal medya hesaplarını taraftarlarımız istila ettiler. Buraya maddiyat için gelmedim. Tutkumla buradayım. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına çok benziyor. Bu yüzden buradayım. Ben kendi işime güveniyorum. Burada kazanabilmemiz için her imkana sahibiz. Bu yüzden bu sene şampiyon olmak istiyoruz.

JORGE JESUS'TAN BENFICA MAÇI AÇIKLAMASI

Üzerinden 9 yıl geçti, bizim için zorlu bir yarı finaldi. O seneki Fenerbahçe gerçekten çok kuvvetliydi, burada oynadığımız maç çok zorlayıcıydı. O maçta şans bizden yanaydı. O maçların sonunda finale çıktık.

Oyun hakkında futbol hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Tek bir sistemim yok. Futbolda temel şey sistem ama başka önemli şeyler de var. Oyuncularınız çok önemli. Ben kariyerimde genelde 4-4-2 oynadım ama maça göre sistem değiştirebilirsiniz.

Başkanımızın da belirtmiş olduğu gibi 2-2,5 aydır maçları takip ediyorum. Min-Jae Avrupa'daki her takımın isteyebileceği bir oyuncu. Arda da daha genç bir futbolcu. Arda Güler, henüz kariyerinin başında ve çok yetenekli bir futbolcu. Hem teknik hem de taktik anlamında gelişip, takıma yardımcı olacaktır.

Benim buraya gelmemde belirleyici olan insanlar var. Başkanımız başından beri beni istediğini gösterdi. Başkanımızın bu kararlılığı beni ikna etti. Kararlı insanları severim. Bu beni çok etkiledi.

MESUT ÖZİL'İN KADRO DIŞI KALMASI HAKKINDA

Futbolda tabii ki geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok iyi bir geçmişe sahip. Ama kulüp tarafından alınan kararla devam edeceğim. Burada önemli olan her zaman Fenerbahçe.

Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular dünyada veya Türkiye'de çok tanınmıyor olabilir. Bizim için önemli olan takımın kalitesini artırabilmek. Kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız.