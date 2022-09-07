Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:27

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Joao Pedro, Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus, "Öncelikle basın toplantısında pek çok kadın gazeteci gördüğüm için mutluyum. Brezilya ve Portekiz'den alışkınım. Bu sektörde kadın gazetecileri gördüğüm için mutluyum. Gruptan çıkmak için kalite ve hırsımız var. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ve Rennes dengeli takımlar. Dinamo Kiev ile bir ay önce oynadığımız maça göre daha iyiyiz. Kazanacak gücümüz var" diyerek sözlerine başladı.

Transferle ilgili gelen soruya Jorge Jesus, "Kim Min-Jae en iyi savunma oyuncumuzdu, ayrıldı. Futbolda bunlar var. Artık mevcut kadroya odaklanmalıyız. Transfer dönemi bitiyor. Elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz" cevabını verdi.

Jesus, "Rakipler iyi yatırımlar yaptı. Türkiye Ligi'ni iyi tanımaya başladım. Avrupa'da puanlar ülke puanı için önemli. Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Avrupa'da oynayan Türk takımları puan toplamalı. Yoksa şampiyon olan takım, yine Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidemeyecek" dedi.

JESUS'UN BRUMA SÖZLERİ

Jorge Jesus,"Bruma, grup aşamasındaki listeye dahil edilmedi. Sadece 6 maç var. Bir ayrılık sakatlıktan çıktı. Ligde 14 yabancı seçeceğiz. Portekiz'de de 17'ydi. Bazı kararlar almalıyız. Gruptan çıkarsak, belki listeye dahil olabilir. İsimler önemli değil, en iyileri seçmeliyiz" açıklamasını yaptı.

DINAMO KIEV VE İNTİKAM SORUSU

Fenerbahçe'nin hocası, Dinamo Kiev ile ilgili 'intikam' sorusuna, "Futbolda ikinci şans her zaman gelir. Dinamo Kiev ile oynadığımız maça göre daha güçlüyüz. Rövanş olarak bakmıyoruz. Rakiplere saygı göstermelisiniz. Ancak her maçı kazanmak istiyoruz” cevabını verdi.

JOAO PEDRO: "GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Basın toplantısında söze başlayan Joao Pedro "Dinamo Kiev ile önemli bir maça çıkacağız. Rakibi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Önemli bir turnuva, gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

Joao Pedro, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri taraftarın tutkusunu gördüm. Saha içinde olmak farklı. Gol attığımda hissettiğim duyguyu açıklayamam. Taraftar, çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer" açıklamasını yaptı.

Joao Pedro, "Kimin oynayacağına hocamız karar verir. Bu soruyu ona sormalısınız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.