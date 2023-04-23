CANLI: Galatasaray 2-3 Fatih Karagümrük

Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:48

Güncelleme: 23.04.2023 - 20:31

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Zaniolo

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci, Lawrence; Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Mbaye Diagne

Canlı | Galatasaray 2-3 Fatih Karagümrük

60' Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

59' Savunmasına desteğe gelen Fabio Borini, Mertens'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

56' Sol kanattan çizgiye inen Kerem, Baniya'dan sıyrılmak isterken topu oyun alanında tutamadı. Kerem faul bekliyor.

55' Ceza alanında yerde kalan Zaniolo penaltı bekledi. Karar devam.

54' Sağ kanatta topla buluşan Mertens'in ortasında top kaleci Batuhan'da kaldı.

53' Karagümrük gole yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda ceza alanı önünde topla buluşan Bertolacci'nin vuruşu direğin yanından auta gitti.

51' Adekugbe yine sol kanattan hücuma katıldı. Ortası savunmadan sekip kornere gitti.

50' Bertolacci'nin tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

49' Sergio Oliveira'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruş barajdaki Bertolacci'nin suratına isabet etti. Oyun bir süreliğine durdu.

48' Karagümrük'te Lawrence Nicholas sarı kart gördü.

47' Sol kanattan hücuma katılan Adekugbe'nin ortası savunmadan sekip taca çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Oliveira penaltıdan bulduğu gol ile farkı bire indirdi.

45' İlk yarının sonuna en az 9 dakika ilave edildi.

45' PENALTI! Galatasaray, Lawrence Nicholas'ın ceza alanında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

44' Hakem Volkan Bayarslan pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

43' Nicolo Zaniolo'nun ceza alanındaki vuruşu savunmadan sekti. Galatasaray penaltı bekliyor.

42' İlk yarıda Galatasaray kalesine isabet eden 4 isabetli vuruşun 3'ü ağlarla buluştu.

41' Sol kanattan çizgiye inen Adekugbe'nin yerden ortasında Rayyan Baniya araya girip topu kornere gönderdi.

40' Galatasaray'da Mauro Icardi ısınmaya gitti.

39' Karagümrük etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Saba Lobzhanidze'nin ortasında Mbaye Diagne'den önce Nelsson araya girdi.

38' Sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Abdülkerim arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Batuhan başarılı.

37' Sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Bertolacci'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

35' Hücuma katılan Levent, sol çaprazdan koşu gösteren Borini'yi ceza sahasında topla buluşturdu ancak Boey araya girdi.

34' Bu kez de Abdülkerim, Boey'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak Boey topu istediği gibi kontrol edemedi.

33' Orta alanda topla buluşan Bertolacci, sağ kanattaki Saba Lobzhanidze'yi görmek istedi. Top doğrudan taca gitti.

31' Saba Lobzhanidze'nin ortasında savunmadan seken top direkten döndü. Seken topu Borini boş ağlara gönderdi.

30' GOL | Borini, farkı ikiye çıkaran golü kaydediyor.

28' Karagümrük'ün gollerini kaydeden Borini ve Diagne, ligde 18'er gole ulaştı.

27' Muslera'nın kısa pasında sağ kanatta topla buluşan Saba Lobzhanidze yerden çıkardı, Borini kale ağzından topu ağlara gönderdi.

26' GOL | Fabio Borini, Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydediyor.

25' Sol çaprazda topla buluşan Mertens'in vuruşunda top savunmadan sekti.

24' VAR odasıyla görüşen hakem Volkan Bayarslan, oyunu devam ettirdi.

23' Galatasaray gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Zaniolo, kaleci Batuhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi, karar devam.

22' Galatasaray yine etkili geldi! Mertens'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Zaniolo'nun vuruşu yandan auta gitti.

21' VAR odasında pozisyonda ofsayt olup olmadığı incelendi ve GOL kararı geçerli sayıldı.

20' Mbaye Diagne, Galatasaray'a attığı golün ardından GOL sevinci yaşamadı.

19' Savunma arkasına sarkan Mbaye Diagne, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu eşitledi.

18' GOL | Mbaye Diagne, Karagümrük'e eşitliği getiren golü kaydediyor.

16' Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top üsten auta gitti.

15' Karagümrük kalesini cepheden gören bir noktada topla buluşan Mertens, Dresevic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

14' Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan koşu gösteren Adekugbe'yi görmek istedi ancak Rayyan Baniya araya girdi.

13' Sol kanatta topu taşımak isteyen Magomed Ozdoev, Boey ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

12' Pozisyonun devamında yine topla buluşan Kerem'in sağ çizgiden ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

11' Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı! Kerem'in pasıyla ceza alanına giren Zaniolo, karşı karşıya pozisyonda kaleci Batuhan'ı geçemedi.

10' Galatasaray'ın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligdeki 9. golüne ulaşmış oldu. Kerem, son 3 lig maçında ise 2 GOL 2 asistlik katkı yaptı.

8' Bu kez de sol kanatta topla buluşan Borini, Abdülkerim'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar yine faul.

7' Orta alanda topla buluşan Lawrence Nicholas, Zaniolo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

5' Fatih Karagümrüklü oyuncular pozisyon öncesi Ibrahim Dresevic'e faul yapıldığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu ancak GOL kararı geçerli.

4' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Boey'in yerden pasında arka direkte topla buluşan Kerem, boş ağlara topu gönderdi.

3' GOL | Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karagümrük, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-2 yenerek puanını 40'a yükseltti ve 8. sıraya yükseldi.

SON FORM DURUMLARI

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

ICARDI'NİN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.

Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme maç saatinde yapılacak.

EKSİKLER, SINIRDAKİLER

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Ümraniyespor mücadelesinde cezalı duruma düşen Otabek Shukurov ve kaleci Emiliano Viviano, sarı-kırmızılı rakip karşısında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda sakatlanan Matteo Ricci, takımındaki yerini alamayacak.

Konuk ekipte Andre Bertolacci, Rayyan Baniya, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmesi durumunda 32. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

KARAGÜMRÜK, KALECİ SIKINTISI YAŞIYOR

VavaCars Fatih Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesinde kaleci sıkıntısı yaşanıyor.

Belindeki sakatlık sebebiyle HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.

Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor.

Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.

GALATASARAY, EVİNDE SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK: 18. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

GALATASARAY, EVİNDE KARAGÜMRÜK'E YENİLMEDİ

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.