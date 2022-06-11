CANLI: Galatasaray'da seçim heyecanı: Oy verme işlemi sona erdi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:26

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun sarı-kırmızlı kulübün başkanı olmak için yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde üyelere seslenen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görev sürecindeki ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve iki başkan adayına başarılar diledi.

Genel kurul, seçim divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı'nın seçilmesiyle başlarken, sonrasında başkanlık divanı belirlendi. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak ise sandıklarda görev alacak üyeler belirledi.

KADIN ÜYELERİN MOR PUSULA TEPKİSİ

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi kadınlar, başkanlık seçiminde yarışacak iki adayın listelerindeki kadın sayısının azlığına dikkat çekmek için kampanya başlattı. Kadın üyeler “Kulüp üyesi bütün kadın ve erkekleri mor oy pusulası atmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı. Hamamcıoğlu'nun asil ve yedek listesinde hiçbir kadın yer almazken Özbek'in ekibinde de sadece 2 kadın yedek üye bulunuyor.

Toplam 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi. 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde, Dursun Özbek 2'nci sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3'üncü sandık ve Burak Elmas da 9'uncu sandıkta oylarını kullandı. Üyeler, Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için ise sarı renkteki oy pusulalarını kullandı.

Galatasaray'da oy kullananların sayısı 4459 olarak açıklandı. Oy sayma işlemine geçiliyor.

Oyunu kullanan Dursun Özbek, seçimin gecikmeli yapıldığına değinerek, "Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin sonuçta Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında" diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu ise çok önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirterek, "Bugün Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, hür, bağımsız Galatasaray için destek ve karar verecek. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu zamana kadar yarışımız Galatasaray'a yakışır bir kalitede geçti. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini koridorlarda, sınıflarda ve bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi seçimi önde bitiririz" ifadelerini kullandı.