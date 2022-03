CANLI: Mali genel kurul toplantısında konuşan Burak Elmas, Kemerburgaz müjdesini verdi

26 Mart 2022 Cumartesi, 10:54

Galatasaray’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 10.00'da başlayan kritik toplantıda merhum Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk dönemi için (mali-idari) ibra oylaması yapılacak.

CENGİZ VE ELMAS DÖNEMLERİ OYLANACAK

Görüşmelerin ardından önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibra edilmeme kararında tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

TERİM KATILMAYACAK

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, mali genel kurula katılmayacak. Divan Kurulu üyesi olan ve toplantıyı yerinden takip edeceği haberleri çıkan deneyimli teknik direktörün karar değiştirdiği genel kurula katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nun başlamasıyla ilk olarak başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının içeri alınmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla reddedildi.

Elmas, Mali Genel Kurulu'nun basına neden kapalı gerçekleştiği hakkında da konuştu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU HER HAFTA ARADIM"

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrede bir önceki yönetim kurulunda yer alan Abdurrahim Albayrak ile Kaan Kançal, açıklamalarda bulundu.

Merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, görev süreleri boyunca çok çalıştıklarını belirterek, "3,5 yıl içinde muhakkak hatalarımız da var. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Eleştirilere saygımız sonsuz. Mali kongrenin birleştirici olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferine de değinen Albayrak, "Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan alışımızın hikayesini anlatsam hepiniz şaşarsınız. Çok zor bir transferdi. Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Kerem'i almayı kafaya koymuştuk. Kerem'i her hafta aradım. Babasını dahi aradım. 'Asla bir demeç vermeyeceksiniz ve kimseyle kavga etmeyeceksiniz' dedim. Kerem, geçen sene 850 bin liraya oynadı. Kerem'in Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak. Taylan Antalyalı'yı da transferin kapanmasına bir saat kala 4 milyon lira karşılığında Galatasaray'a kazandırdık. Çok daha iyi yerlere geleceğine canıgönülden inanıyorum" diye konuştu.

KAAN KANÇAL, MALİ RAPORLAR HAKKINDA SUNUM YAPTI

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kaan Kançal ise kendi dönemleriyle ilgili mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri 2018 Ocak'ta kulübün net borcunun 1 milyar 343,1 milyon lira olduğunu aktaran Kançal, yönetimi devrettikleri 2021 Haziran'da ise bu borcun 2 milyar 291,5 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Kaan Kançal, avro bazında ise 289,7 milyon borçla aldıkları kulübü, 221,1 milyon olarak devrettiklerini aktardı.

Görev yaptıkları süre boyunca kar etmeyi prensip edindiklerine vurgu yapan Kançal, "Derneğimizin pandemiye rağmen kar ettiğini, tüzüğümüzün emrettiği tüm vecibeleri eksiksiz yerine getirdiğimizi, revize bütçeye gitmediğimizi, Sportif AŞ'de pandemiye kadar rekor kırdığımızı, nette 10 yılın ilk ve tek karını açıkladığımızı, en iyi 2 sezon performansına imza attığımızı, UEFA kriterlerinden bir yıl erken çıktığımızı, konsolide de hasılat rekoru kırdığımızı ve pandemiye kadar esas faaliyetimizde rekor kar elde ettiğimizi anlattım" şeklinde görüş belirtti.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Göreve geldikten sonra ilk 6 ayımızı sizlere sunup, sizlerin teveccühlerine sunacağız. Neler söylemem gerektiği konusunda takdir edersiniz ki birçok arkadaşım, birçok tavsiyede bulundu. En sonunda dün akşam evde kendi başıma otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Sizlere 'bugün ne söylersem Galatasaray’a faydalı olur 'diye düşündüm. Sonuçta ben sizler adına, sizlerin arasından çıkmış, sizler adınıza mücadele ediyorum. Tribünde tezahürat yaparak başlayan yolculuğum; üye, yönetici ve başkan olarak çok sevdiğim Galatasaray’a bana hizmet etme şansı verildi. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu göreve soyunan arkadaşlarıma ve daha sonra sizlere bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Galatasarayımız bugün 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak hesapta toplanan, bankalar tarafından vergiler kesildikten sonra kullandırılan, disiplinle yönetilmesi gereken bir mali yapıya sahip. Bunların üstüne 15 sene gecikmiş kurumsallaşma hamlesi var. Yapmak zorunda olduğumuz bir kurumsallaşma hamlesi var. Her gelen yönetimin, her yeni teknik direktörün, her futbolcunun değiştirdiği bir yapıda sürdürülebilir bir başarı elde etmesi hiç mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetimiz olması lazım” diye konuştu.

“BUNDAN SONRA YANLIŞ YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

“Geçmişte yaptığımız hatalar olabilir ama burada Galatasaray’ın bu duruma gelmesinde üye olarak katkısı olmayan yoktur” diyen başkan Elmas, “Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Dönemimizde elimden gelen her türlü çabayı sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık, herkesi dinledik. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşmenin hala sonuç bulmadığını görüyorum. ‘Bizim birleşmeye ihtiyacımız var’ diyenler bile yara veren şeyler yapıyorlar. Bir sponsor geliyor, sponsor Galatasaraylı, sponsora gidip, ‘Ya bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle’ diyenler var. Bunlar aramızdalar. Sizlere bunu anlatmam lazım. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktaranlar var. Bunun kulübe yararı olmadığı gerçek. Sponsora teşekkür etmek yerine, eleştirmeyi tercih edenler var yönetime vurmak için. Birlik beraberliği sağlamamız gereken bu dönemde. Belki de en zor döneminde kulübün. Yeni spor yasasının, UEFA finansal fair-play gibi bir dönemde biz hala ‘cambaza bak’ yapıyoruz. Artık Galatasaray cambaza bakamaz. Bu karar oylama kararlarından farklı bir karar. Herkesi hedef tahtasına koyarak, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray’ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resimde bu değerler etrafında bile birleşemiyoruz. Bizi bir arada tutun bu değerlerdir. Bu değerleri kaybettiğimizde her şeyi kaybederiz. Sahada sonuç bir sene olur bir sene olmaz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray’ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Burada Galatasaray adına yapılacak her şeyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün bir dedikoduyla bir arkadaşlarımızın hedefe konmasıyla uğraşmak istemiyoruz. Bunu sadece bizler için değil, her gelecek başkan için geçerdi. Bugün herkes tartışıyor. Herkese biz bunu yaparsak, her kararı tartışırsak nasıl çalışılacak. Maalesef çok zor” ifadelerini kullandı.

“BAZILARI HEMEN OLMAMIŞ OLABİLİR AMA CİDDİ İŞLER YAPTIK”

“Ne yaptılar ki imajı var” diyen başkan Burak Elmas, “Biz mecbur olmasak da sabahtan akşama kadar severek, arkadaşlarımın tamamına yakını sabah geliyoruz kulübe. Bir toplantı yapıyoruz. Bugün hangi yaptığımız hamleyle Galatasaray’a zarar veririz. Galatasaray nasıl zarar görür. Bu çok büyük bir haksızlık. Bunu asla kabul etmiyorum. Bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerden uzaklaşmakta da gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik. Evet bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu harekete geçirdik. ‘Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı’ diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık. Sezon sezon karşılaştırdığımızda 10 milyondan fazla sponsorluk geliri getirdik ama o sayılmaz. Toplam 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden kendi içimizdeki kaynaklarla bugüne geldik. Bunlar yok. Tüzük çalışması dedik. Tüzük çalışmamızı çok hızlı bir şekilde sonlandırdık ve üyelerle paylaştık. Galatasaray’ın üzerinde anlaştığı, tartışma olmayan birçok konuyu; örneğin finansal yılların eşitlenmesi, denetleme kurullarının ayrı seçilmesi, mali olağan kurulların yapılan finansal gün takvimine göre yapılması gibi değişikleri buraya koyduk. Bize dediler ki ne getirirsen getir kuruldan geçmez. Bu tüzüğü heba etmeyin çok itiraz var. İşler bu noktalara geldi” dedi.

“GALATASARAY ADASI’NI YAZ AYLARINDA KULLANIMA AÇIYORUZ”

Galatasaray Adası hakkında da konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, “Bir diğer konu ada. Ada konusu uzun zamandır devam eden bir hukuk mücadelesi. Biz ada konusunu hukuki olarak doğru şekilde çözeceğimizi ve sonuçlandıracağımızı söyledik. 6 ay gibi kısa bir süreden Yargıtay’dan çıkmasının ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur, aramızda avukatlar var. Adayı duyururken herkese teşekkür ettik. Çıkıp üstünde resim vermedik. Fakat gördüm ki başarı paylaşma yarışı var. Herkes ben yaptım diyor. Galatasaray yaptı. Ada konusunda ciddi anlamda görülen ciddi insanlar, uğraşanlar olduğu gibi isimlerini dahi duymadığınız arkadaşlarımız da var. Herhangi bir takdir beklemeden bunu yaptılar. Galatasaray’ın ada konusu çözülmüştür ve bunu Galatasaraylılar yapmıştır. Ada konusunda emeği geçen 20’den fazla kişi sayabilirim, hepsine teşekkür ediyorum. Ada konusunda yönetimlerde yer almış emeği geçen herkese birer teşekkür mektubu yazdım. Galatasaraylılık bunu gerektirir. Ada konusunda iyi haber vermek isterim; imar konusunda çalışmalar devam ediyor. Adayı yaz aylarında üyelerimizin kullanımına açıyoruz” açıklamasında bulundu.

“KEMERBURGAZ İÇİN ÖN ONAYIMIZI ALDIK”

Kemerburgaz’da yapılacak olan tesislere de değinen Elmas, “Kemerburgaz tesislerimizin bir önceki yönetimimizden alarak devam ettirdik. Eyüpsultan Belediyesi’nden projenin onayını aldık. Bakanlıklardan görüşler alınıp, onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Bu ön onayla başvurduk ve önümüzdeki ay sonuçlanacak; ittifak hakkı işlenmiş şekilde tapumuzu alacağız. Hepimizin arzu ettiği yeni tesis inşaatına başlayacağız. Bununla birlikte Florya projesi var. Eski başkanlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Florya projesinin çok önemli olduğunu söylemiştim ama projeyi söylememiştim. Size bugün üzerinde çok uzun süredir çalıştığımız; biliyorsunuz ilk anlaşma sonra iptal edilen projede bizim bir alanımız var. Bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut’un hazineden almış olduğu arazi var. Ne mutludur ki geçtiğimiz hafta Emlak Konut’la bu arazinin alınması üzerine el sıkıştık ve üzerine de yeniden yapılandırma yaptığımız bankalarla görüşüp, hem Kemerburgaz’a taşınıp hem de Florya’dan gelecek gelirle 3 sene içinde bütün banka borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz. Bir de Mecidiyeköy binamız var. Onunla ilgili de bir haber vermek istiyorum; Sayın başkanımız Dursun Özbek döneminde başlayan yer için kiralanabilir hale gelmesi için çalışma yapılması gerekiyor. Uzun süredir ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hem inşaatı içinde yapıp 5 ayda bitireceğimiz hem de daha sonra da kiralama yöntemiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt yapması için el sıkıştık. Detayları oluşturmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“GENEL KURULUN GERİLMESİNE, KAVGALI GEÇMESİNE İZİN VERMEYELİM”

Burak Elmas, konuşmasının sonunda ise üyelere seslenerek şunları söyledi:

“Sizlerden şunu rica ediyorum; burada vereceğiz karardan ziyade her ne karar olursa olsun sonuna kadar kabul ettiğimizi, kimseyi de ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu genel kurulun gerilmesini, kavgalı geçmesine izin vermeyelim. Buradan birlikte çıkalım. Galatasaray’ı aydınlık bir geleceğe çıkaralım. Yaşasın Galatasaray.”