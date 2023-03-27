CANLI: Stefan Kuntz'tan Hırvatistan açıklaması

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:24

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:30

A Milli Futbol Takımı'nın salı günü Hırvatistan ile oynayacağı EURO 2024 eleme maçı öncesi teknik direktör Stefan Kuntz ve Mert Günok açıklamalarda bulunuyor.

Mert Günok'ün açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçın galibiyetle tamamlanmasından sonra şu anda takım olarak morallerimiz yüksek. Hırvatistan bir turnuva takımı. Dünya Kupası'nda ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler. Saygı duyuyoruz. İyi bir şekilde hazırlandık. Bizim için gruptan çıkmak çok önemli. Hocamız 8 adım olduğunu söyledi, ilk adımı geçtik, yarın da ikinci adımı geçmek istiyoruz."

"Önemli olan daha az hata yapmamız. Ermenistan maçında belirli bölümlerde bazı basit hatalar yaptık. Bu tarz hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Seyirci desteğiyle daha önce başardığımız gibi yine başaracağımıza inanıyorum."

Mert Günok

"İÇİMDE UKDE KALDI"

"Pes etmek benim lügatımda hiç olmadı. Hiçbir zaman yeteneklerimden şüphe etmedim. En iyi yerlerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm. Bu bir tercih meselesi, başımızda olan hocaların bizi tercih etmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız."

"Ağır bir sakatlık yaşadım. Ondan önce EURO 2020'ye giderken, bir maç haricinde hepsinde ben oynadım. Pandemiden sonra bir yıl ara verildiği için şampiyonada oynama şansı elde edemedim. Bu da içimde ukde kaldı."

"Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. İlk adımı geçtiğimiz gün gerçekleştirdik. Hocamızın performansımı değerlendirmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bireysel olarak hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu her zaman da böyle olacak. 5-6 sene kadar oynamak istiyorum. Milli takımda olduğum için de çok mutluyum. EURO2024'de orada olmak istiyoruz."

Stefan Kuntz

Stefan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"Önemli olan ilk etapta yarınki maçı evimizde oynuyoruz. Yanılmıyorsam 11 yıl sonra Bursa'da oynuyoruz. Bu atmosferi oyunumuzla beraber sahaya yansıtacağımıza inanıyorum."

"Burada tabii 1.5 günümüz rejenerasyon ile geçti. Maçtan sonra sehayat ettik. Bugünkü idmandan sonra bir sakatlık olmazsa tüm oyuncular oynayabilecek durumda. En iyi 11'i sahaya süreceğiz"