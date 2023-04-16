CANLI: Trabzonspor 0-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 16.04.2023 - 19:30

Güncelleme: 16.04.2023 - 21:56

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Omar, Saiss, Masuaku, Salih, Maxim, Gedson, Ghezzal, Redmond, Aboubakar

Canlı | Trabzonspor 0-0 Beşiktaş

61' Maxi Gomez'in hava topu mücadelesinde Romain Saiss'a yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

60' Beşiktaş'ta Onut Bulut, Larsen'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Trabzonsporlu oyuncular kırmızı kart bekliyor.

59' Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez'in ortasında top doğrudan taca gitti.

58' Beşiktaş etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Masuaku ceza alanına çevirdi. Maxim'in vuruşunda top savunmadan sekti.

57' Trabzonspor'da Bruno Peres'in yerine Trezguet oyuna dahil oldu.

55' Sol kanatta topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert ortasında top Gedson'a çarpıp taca çıktı.

54' Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal arka direğe ortalamak istedi. Top doğrudan auta gitti.

53' Gedson Fernandes ceza alanı önünden topla buluşup şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

52' Karşılaşmadaki iki isabetli şut da Rachid Ghezzal'ın ayağından geldi.

51' Sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal plasesini yaptı. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

50' Maxim'in kullandığı kornerde topu ön direkte Siopis uzaklaştırdı.

49' Ceza alanı önünde topla buluşan Ghezzal'ın vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

48' Orta alanda topla buluşan Siopis, Maxim'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

47' Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında 0.1 GOL beklentisi ile sezonun bu alanda en düşük performansını gösterdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

39' Beşiktaş etkili geldi! Maxim'in derin pasıyla ceza alanında topla buluşan Ghezzal'ın yakın mesafeden vuruşunda son anda Hüseyin araya girdi.

38' Bakasetas, savunma arkasına hareketlenen Markovic'e uzun bir pas göndermek istedi. Top, kaleci Mert'te kaldı.

37' Anastasios Bakasetas, kendi yarı alanında Aboubakar'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

36' Ghezzal sol kanattan koşu gösteren Salih'e uzun bir top göndermek istedi. Son anda savunma araya girdi.

35' Sağ kanatta topla buluşan Bruno Peres, ortasını yaptı ancak top doğrudan taca gitti.

33' Eren Elmalı sol kanattan hücuma destek oldu ve çalımlarla ilerleyip arka direğe ortaladı. Top hiçbir arkadaşına isabet etmedi.

32' Sol kanatta topla buluşan Maxim, Hüseyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve faul bekledi. Karar devam.

31' Sol kanatta topla buluşan Lazar Markovic şık çalımlarla ilerledi ancak son hamlesini yapmadan önce Gedson Fernandes araya girdi.

29' Beşiktaş'ta Maxim sol kanattan ceza alanına girip çizgiye inmek istedi. Hüseyin Türkmen topu kornere gönderdi.

28' Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen sarı kart gördü.

27' Hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Redmond sağ kanattaki Onur'u görmek istedi ancak top taca gitti.

26' Sol kanatta topla buluşan Lazar Markovic'in uzak mesafeden vuruşu taca gitti.

25' Sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, Maxim'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

24' Beşiktaş etkili geldi! Sol kanattan çizgiye inen Masuaku'nun ortası, Aboubakar'ın uzağında kaldı.

23' Maçın ilk 23 dakikası itibarıyla yalnızca 1 isabetli şut bulunuyor.

21' Onur Bulut'un Aboubakar'a gönderdiği uzun pasta Larsen topu kalecisi Uğurcan'a indirmek istedi ancak top kornere çıktı.

19' Savunma arkasına atılan derin topa Maxi Gomez hareketlendi ancak Saiss kritik bir müdahale ile topu kontrol etti.

18' Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal çalımlarla ilerlemek istedi ancak topu oyunda tutamadı. Taç, Trabzonspor'un.

17' Masuaku, ceza alanındaki Aboubakar'a ortaladı. Top doğrudan auta gitti.

15' Bakasetas'ın kullandığı kornerde Maxi Gomez kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

14' Trabzonspor yine sol kanattan etkili geldi. Bakasetas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Markovic'ten önce Saiss araya girip topu kornere gönderdi.

13' Omar Colley, sol kanattaki Redmond'a uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

12' Trabzonspor etkili geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.

11' Bu kez de Bruno Peres, savunma arkasına hareketlenmek isteyen Maxi Gomez'i düşündü. Yine savunma son anda araya girdi.

10' Bakasetas, sol kanattan hareketlenen Markovic'i görmek istedi son anda araya Onur Bulut girdi.

9' Uğurcan bu kez de savunma arkasına hareketlenmek isteyen Abdülkadir Ömür'ü düşündü. Top doğrudan rakip kaleci Mert'e gitti.

8' Beşiktaş tek paslarla iyi çıktı, rakip yarı alanda topla buluşan Redmond şutunu çekmeden önce Siopis araya girdi.

7' Uğurcan Çakır, sağ kanattaki Larsen'e uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan taca gitti.

6' Bu kez de Bruno Peres sağ kanattan çizgiye indi ve ortaladı. Masuaku'nun müdahalesinde top son olarak Peres'ten sekip auta çıktı.

5' Sağ kanattan çizgiye inmek isteyen Ghezzal, Bakasetas'tan kurtulamadı. Top kornere çıktı.

4' Abdülkadir Ömür, savunma arkasına hareketlenmek istedi. Bakasetas'ın pasında savunma araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın uzun süreli sakatlıkları devam ederken Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın da karşılaşmada oynama ihtimalinin zor olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

EZELİ REKABETTE 136. MAÇ

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 22 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

TARAFLAR LİGDE 100. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım ligde 100. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor.

İki takım Trabzon'da 48 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.