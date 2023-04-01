CANLI: Trabzonspor 3-4 Kayserispor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 14:56

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 17:31

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Visca, Yusuf, Markovic, Maxi Gomez

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Thiam

Canlı | Trabzonspor 3-4 Kayserispor

65' Hızlı gelişen Kayserispor hücumunda Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mane, düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.

64' GOL | Mane, Kayserispor'u bir kez daha öne geçiren golü kaydediyor.

60' Abdülkadir Ömür'ün tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

58' Yaw Ackah ile çarpışan Abdülkadir Ömür yerden kalkamadı. Sağlık ekipleri oyunda.

56' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Maxi Gomez'in ortasında arka direkte vuruşunu yapan Markovic, bu kez de üst direği geçemedi.

54' GOL | Enis Bardhi Trabzonspor'un beraberlik golünü kaydediyor.

52' Trabzonspor penaltı kazandı.

51' Ceza alanında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşu savunmadan sekip Abdülkadir'in önüne düştü, Abdülkadir düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

50' GOL | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür farkı bire indiren golü kaydediyor.

48' GOL | Mensah, penaltıdan Kayserispor'un üçüncü golünü kaydediyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta top, kafasına sert bir şekilde gelen Mame Thiam'ın tedavisi için sağlık ekibi oyun alanına davet edildi.

45' İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

44' Tek paslarla rakip yarı alanda ilerlemek isteyen Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ceza alanı önünde yerde kaldı. Karar faul.

43' VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, penaltı kararını iptal etti.

42' Mame Thiam ile girdiği hava topu mücadelesinde Eren Elmalı'nın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

41' Kayserispor penaltı kazandı.

34' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Markovic'in kafa vuruşunda top direkten döndü, seken topta yakın mesafeden yine Markovic vurdu, bu kez de kaleci Bilal kurtardı.

32' Ceza alanına topla buluşan Cardoso sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

31' Marc Barta çalımlarla ilerleyip hücuma katılmak istedi ancak Mensah ile girdiği mücadelede topu kaybetti. Karar devam.

30' Emrah Başsan orta alanda Stefano Denswil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

29' Maçın ilk 29 dakikası itibarıyla Kayserispor'un topla oynama oranlarında yüzde 55'e 45'lik üstünlüğü bulunuyor.

28' Orta alanda tek pasla Siopis'i görmek isteyen Yusuf Yazıcı, pasında isabet bulamayınca tribünlerden tepki gördü.

27' Sol çaprazdan ceza alanına giren Cardoso, Bartra'dan sıyrıldı ancak ortasını yapamadı.

23' Pozisyonun ardından Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.

22' Sol çaprazdan ilerlemek isteyen Abdülkadir Ömür, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

21' Gökhan Sazdağı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

20' GOL | Mame Thiam, Kayserispor'u öne geçiren golü kaydediyor.

12' Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top, barajdan sekerek taca çıktı.

11' Emrah Başsan, ceza alanı önünde Siopis'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

10' Sağ kanatta topla buluşmak isteyen Peres'in hatasında araya giren Mensah takımını hızlı hücuma çıkarmak istedi ancak topu oyunda tutamadı.

9' Sol kanattan topu taşımak isteyen Markovic, Gökhan Sazdağı'ndan sıyrılamadı. Top taca çıktı.

8' Kayserispor gole çok yaklaştı. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Mame Thiam topa istediği gibi vuramadı ve tehlike savuşturuldu.

5' Trabzonspor yine etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez'in ortasında Markovic'ten önce savunma topu uzaklaştırdı.

4' Savunmanın hatasında araya giren Gomez, ceza alanı önünden düzgün bir vuruş yaptı ve duruma eşitlik getirdi.

3' GOL | Maxi Gomez, Trabzonspor'un beraberlik sayısını kaydediyor.

2' Maçın henüz 58. saniyesinde sol kanattan Miguel Cardoso'nun ortasıyla arka direkte topla buluşan Emrah takımını öne geçirdi.

1' GOL | Emrah, Kayserispor'u öne geçiren golü kaydediyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynarken Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası takımda kalan Orhan Ak ise teknik direktör koltuğunda ikinci maçına çıkacak.

EKSİKLER

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kayserispor'da sakatlıkları süren Hosseini, Attamah, Ali Karimi ile Nurettin Korkmaz'ın oynaması beklenmiyor.

ORHAN AK YÖNETİMİNDE 2. MAÇ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak.

Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

TRABZONSPOR ZORLU VİRAJA GİRİYOR

Yönetim ve teknik direktör değişikliğine giden Trabzonspor, milli aranın ardından deyim yerindeyse sert bir viraja giriyor.

Bordo mavililer Kayserispor maçından 3 gün sonra 4 Nisan Salı günü Ankaragücü'yle kupada deplasmana çıkacak. Trabzonspor 8 Nisan'da ise Kasımpaşa'yla İstanbul'da oynayacak. Karadeniz temsilcisi 16 Nisan'da ise Beşiktaş'la evinde karşı karşıya gelecek.