CANLI: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 20:21

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 22:22

EURO 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2. sınavını favori Hırvatistan karşısında veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalıyor.

Canlı | Türkiye 0-1 Hırvatistan

33' Orkun'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş savunmaya çarpıp kornere çıktı.

32' Ferdi'nin kaptırdığı topta Josip Stanisic, çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapmak istedi ama topu oyun alanında tutamadı.

31' Luka Modric'in ceza sahasına gönderdiği top kalecimiz Mert'te kaldı.

26' Maçta Hırvatistan'ın yüzde 72'ye 28 topla oynama üstünlüğü var.

25' Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği topu Cengiz'den önce savunma uzaklaştırdı.

22' Enes Ünal, Josko Gvardiol'un müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

21' Andrej Kramaric'in pasında karambole düşen topu Kovacic düzgün bir vuruşla ağlarımıza gönderdi.

20' GOL | Kovacic, Hırvatistan'ı öne geçren golü kaydediyor.

14' Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına yükselttiği top kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.

12' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Kerem arka direkte topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.

11' Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic gole izin vermedi.

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

9' Orta alanda Orkun, Borna Barisic'e faul yaptı.

8' Cengiz Ünder sağdan harika çalımlarda ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ama top yandan az farkla auta gitti.

5' Salih Özcan'ın pasında çaprazdan topla buluşan Cengiz çok sert vurdu. Kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.

4' Enes Ünal'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği top Kerem'in arkasına düştü.

3' Cengiz Ünder, sağ çaprazdan derin bir pas gönderdi ama Kerem için bu top hızlı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Pasalic, Perisic

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.