CANLI: Türkiye - Hırvatistan
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
EURO 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2. sınavını favori Hırvatistan karşısında verecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Pasalic, Perisic
Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.
İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İhale oyunları
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- İmza maratonu sona erdi! YSK Başkanı'ndan açıklama
- Kuzey Kore'den nükleer silah açıklaması