CANLI: Türkiye - Hırvatistan

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 20:21

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 20:25

EURO 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2. sınavını favori Hırvatistan karşısında verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Hırvatistan maçında İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic, Kovacic, Kramaric, Modric, Brozovic, Pasalic, Perisic

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.