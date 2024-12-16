CANLI YAYIN: Adana Demirspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024/2025 Trendyol Süper Ligi 16. haftası

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:31

Güncelleme: 16.12.2024 - 19:20

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşıyor.

Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturuyor.

11'LER

Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rafa, Chamberlain, Can Keleş, Semih

CANLI ANLATIM | Adana Demirspor 0-0 Beşiktaş

17' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Emirhan Topçu, topla birlikte ilerleyen Yusuf Sarı'ya müdahalede bulununca Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

13' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Sarı'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Arda Kurtulan'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok bir kez daha gole izin vermiyor.

11' Yusuf Barasi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Abat Aymbetov'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Mert Günok gole izin vermiyor.

10' TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva, orta alandan topu sürerek rakip ceza yayının gerisinde Musrati'ye pas verdi. Pasın ardından Silva, Musrati'nin sağından hareketlenerek ceza sahasının sağ tarafında kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağının içiyle çektiği şutu, kaleci Deniz dizleriyle kurtardı.

6' Ali Yavuz'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Tayyip Talha topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

5' Can Keleş, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Ali Yavuz'un müdahalesi ile top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Yusuf Sarı'nın ceza yayından çektiği şut savunmada Masuaku'dan döndü. Sonrasında top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.