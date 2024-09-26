CANLI YAYIN: Ajax 0-0 Beşiktaş CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi 1. Hafta mücadelesi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 20:54

Güncelleme: 26.09.2024 - 22:24

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor.

Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetiyor.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek Avrupa Ligi play-off turunda oynama hakkı elde eden Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu 3-3 ve 5-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı ve format değişikliğine gidilen "Kupa 2"de adını 36 takımın yer aldığı lig etabına yazdırmayı başardı.

Ajax ise 2023-2024'te Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni (Eredivisie) 5. sırada bitirdi. Avrupa Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Amsterdam temsilcisi, sırasıyla Vojvodina, Panathinaikos ve Jagiellonia'yı eleyerek lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

İŞTE 11'LER

Ajax: Pasveer, Rensch, Hato, Ahmetcan, Sutalo, Henderson, Taylor, Godts, Jim, Traore, Weghorst

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Al Musrati, Onana, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Mustafa Erhan.

CANLI ANLATIM | Ajax 0-0 Beşiktaş

21' SARI KART | Rafa Silva'ya yapılan sert hareket sarı kart! Kian Fitz-Jim

17' Mika Godts'un ceza sahasının solundan çektiği şutu Mert harika çıkardı.

11' Gedson savunma arkasına harika bir pas attı. Rafa Silva topu istediği gibi önüne alamadı.

5' Ceza sahamıza sızma topla girdiler. Mert Günok açılarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' Maçın hemen başında Mustafa ceza sahasına girdi. Top dışarıda aut!

1' Haydi beşiktaş zafer gecesi olsun! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...