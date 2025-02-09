CANLI YAYIN: Alanyaspor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 23. hafta mücadelesi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16:00'da başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak.
Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak.
Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar, Levent Mercan, Kostic, Oğuz, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.
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