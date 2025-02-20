CANLI YAYIN: Anderlecht - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...

CANLI YAYIN: Anderlecht - Fenerbahçe CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 21:53

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

İŞTE 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Tadic, Amrabat, Fred, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri.


Etiketler: #fenerbahçe #Anderlecht #uefa avrupa ligi #Canlı yayın
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