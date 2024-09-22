CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 6. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Saat 20:00'de başlayan maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR merkezinde Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.
Canlı | Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave ediliyor.
42' Mame Thiam'ın sakatlığı nedeniyle mücadele durdu.
39' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Mame Thiam topu uzaklaştırmayı başarıyor.
34' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Melih Kabasakal kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
33' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Fredrik Midtsjö kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
26' Eyüpspor'da Emre Akbaba ile sağ çaprazdan pozisyon buldu. Çektiği şut auta gitti.
24' Ciro Immobile, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Berke Özer'i geçemedi.
21' Kosovalı oyuncu ceza sahasından şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
20' GOL | Milot Rashica Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.
17' Samu Saiz, ceza sahası dışından köşeye çok sert vurdu; Mert Günok gole izin vermedi.
12' Mame Thiam, Uduokhai'den sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak Mert Günok'u geçemedi.
7' Eyüpsor Thiam ile soldan geldi. Paulista müdahale etti ve atağı kesti.
6' Sol taraftan Gedsonun attığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.
5' Eyüpspor'da Robin Yalçın, Rafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
4' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.
3' Hızlı gelişen Eyüpspor atağında Leo Dubois, ortasını yaptı. Kaleci Mert Günok çıktı ve tehlike büyümeden topu aldı.
2' Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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