CANLI YAYIN: Beşiktaş 2-0 Konyaspor CANLI ANLATIM 2024-2025 Süper Lig 9. hafta

Yayınlanma: 20.10.2024 - 15:23

Güncelleme: 20.10.2024 - 16:51

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa, Semih, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

Canlı | Beşiktaş 2-0 Konyaspor

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Konyaspor'da Aleksic kendi yarı alanında sol tarafa uzun pas göndermek istedi fakat Ernest Muçi araya girerek penaltı noktasında bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Ceza sahası içinden yavaş adımlarla topu süren Rafa Silva yerden sağ ayak içiyle vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu.

45' GOL | Rafa Silva Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydediyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

39' Beşiktaş'ta Immobile penaltı noktasının sağında topla buluştu. Şut çekmek yerine sol kanatta bulunan Semih'e pasını verdi. Semih'in ceza sahası solundan çektiği şut Konyaspor savunmasından döndü.

33' Rafa Silva, harika hareketlerle merkezden hücum kaleye topu sürmek istedi. Konyaspor'da Adil'in müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından Adil sarı kart görrdü.

30' Ciro Immobile, kullandığı penaltı atışıyla ligde 8. golünü kaydetti.

29' GOL | Immobile, penaltıdan bulduğu gol ile Beşiktaş'ı öne geçiriyor.

28' Rafa Silva, merkezden topu harika taşıyarak sol kanatta Semih'e pas verdi. Semih, çizigye inmek istedi fakat savunmada Boranijasevic'İn müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Topun başında Ciro Immobile.

20' Konyaspor'da Bazoer, yayda Rafa Silva'ya faul yaptı. Beşiktaş, tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. Topun başında Massuaku ve Gedson var.

19' Oyun yeniden hareketlendi. Beşiktaş kendi yarı alanında top çeviriyor.

18' Konyaspor'da Bazoer, Gedson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu durdurdu.

17' Beşiktaş'ta Rafa Silva merkezden topu sürerek sol kanatta hareketlenen Semih'e yerden pas gönderdi fakat bu pas Semih için hızlı bir pas oldu. Konyaspor, aut kullanacak.

15' Beşiktaş'ta Semih rakip yarı alanın sol tarafında Adil ile girdiği mücadelede faul yaptı. Konyaspor, serbest vuruş kullanacak.

12' Yusuf Erdoğan sol kanattan hızla topu sürmek istedi fakat Emirhan Topçu araya girerek topu sol kanattan taça gönderdi.

11' Konyaspor'da Adil sağ kanattan içeri ortaladı. Kramer'in vuruşu üstten dışarı gitti.

10' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına doğru ortaladı. Konyaspor savunması topu kafayla karşıladı ve tehlikeyi önledi.

9' Beşiktaş'ta Muçi sağ kanattan rakibinin sağından alıp solundan geçmeye çalıştı fakat savunma araya girerek topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

8' Beşiktaş'ta Immobile orta sahanın sağ tarafında Boranijasevic'e faul yaptı.

6' Beşiktaş'ta Massuaku sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi fakat Konyaspor savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

2' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Emirhan Topçu araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.