CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Lugano CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 UEFA Avrupa Ligi play-off

Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:02

Güncelleme: 29.08.2024 - 21:33

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetiyor.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Aliseda, Vladi, Steffen.

CANLI ANLATIM | Beşiktaş 1-0 Lugano

29' KAÇTI! Milot Rashica, karşı karşıya pozisyonda Saipi'yi geçemedi.

28' Gedson, Zanotti'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

26' Lugano ilk kez etkili geldi. Zanotti'nin ortasında Antonios Papadopoulos kafayı vurdu. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

23' Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyonda Paulista dokunamadı.

14' KAÇTI! Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı.

11' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu sürdürdü.

7' GOL Beşiktaş, Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5' Milton Valenzuela, Rashica'ya orta alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.