CANLI YAYIN: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt CANLI ANLATIM - 2024/2025 Sezonu UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.
İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.
Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rashica, Rafa Silva, Immobile.
Eintracht Frankfurt: Kaua; Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou, Larsson, Dahoud, Götze, Ebimbe, Marmoush, Matanovic.
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