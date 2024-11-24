CANLI YAYIN: Beşiktaş - Göztepe CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 13. hafta

Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:09

Güncelleme: 24.11.2024 - 18:09

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Al Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva; Semih

Göztepe: Lis; Ogün, Taha, Heliton, Bokele; İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo

BEŞİKTAŞ SON 3 MAÇTA 8 PUAN BIRAKTI

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE, DEPLASMANDA HİÇ KAZANAMADI

Lige verilen aradan önce konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE'DE 1'ER EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

SÜPER LİG'DE 57. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

İzmir ekibi, ligde geride kalan 56 müsabakada 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Filelere 51 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 92 gol gördü.

Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ, 4 MAÇTIR GÖZTEPE'YE PUAN VERMİYOR

Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son 4 lig maçını da kazandı.