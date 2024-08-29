CANLI YAYIN: Beşiktaş - Lugano CANLI ANLATIM - 2024 / 2025 UEFA Avrupa Ligi play-off
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Lugano'yu sahasında ağırlayacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de....
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.
İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.
Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.
İŞTE 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Aliseda, Vladi, Steffen.
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