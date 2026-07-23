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CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Midtjylland | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu İlk Maç

CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Midtjylland | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu İlk Maç

23.07.2026 20:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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CANLI YAYIN: Beşiktaş 1-0 Midtjylland | CANLI ANLATIM: UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu İlk Maç

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başladı.

Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstleniyor.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.

Midtjylland: Olafsson, Lee, Kristensen, Franculino, Billing, Osorio, Bravo, Byskov, Bech, Bak, Etim.

Canlı | Beşiktaş 1-0 Midtjylland

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

30' DİREK | Beşiktaş'ta Murillo'nun sert şutu direkten döndü.

26' GOL | Beşiktaş, Orkun'un müthiş golü ile öne geçti.

18' Midtjylland'da Byskov oyundan çıkarken Castillo dahil oldu.

15' Orta alanda havadan seken topu kontrol etmek isteyen Djalo, rakibi Etim'in çok sert müdahalesine maruz kaldı. Maçın hakemi pozisyonu sporcu sağlığını tehdit eden hareket olarak tespit etti ve kırmızı kartını gösterdi.

15' KIRMIZI KART | Midtjylland'da Etim doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3' Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oh, topu arka tarafa doğru çevirdi. Salih Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

2' Murillo, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahası sağına hareketlenen Cerny'ye yerden pasını gönderdi. Savunmada Han Beom araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.

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