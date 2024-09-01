CANLI YAYIN: Beşiktaş 0-0 Sivasspor CANLI ANLATIM - 2024-2025 sezonu Süper Lig 4. hafta mücadelesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Saat 21:45'te başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başladı. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Immobile.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj.
Canlı | Beşiktaş 0-0 Sivasspor
5' Beşiktaş serbest vuruş kullanmadan önce Immobile, topsuz alanda Rey manaj ile tartıştı. Hakem, Immobile'ye sarı kart gösterdi.
3' Gedson Fernandes, rakip yarı sahasına yakın bir noktada yerde kaldı. Faul.
3' Rafa'nın gönderdiği derin topa hareketlenen Immobile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.
2' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
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